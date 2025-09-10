close-btn
PaySpaceMagazine

Деякі багатодітні родини можуть втратити допомогу від держави

10.09.2025 18:30
Ольга Деркач

Родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право отримувати щомісячну державну допомогу. Попри те, що така підтримка надається регулярно, існують випадки, коли виплати можуть бути припинені

Деякі багатодітні родини можуть втратити допомогу від держави

Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто вважається багатодітною родиною та як оформити допомогу

Сім’я набуває статусу багатодітної після народження третьої дитини, якщо діти не досягли 18 років. Водночас цей статус зберігається, якщо діти продовжують навчання — до 23 років.

Для отримання виплат один із батьків, який проживає разом із дітьми, має звернутися до уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради територіальної громади, а також до ЦНАПу або сервісного центру Пенсійного фонду України.

Необхідно надати такі документи:

  • заяву встановленого зразка;
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • свідоцтва про народження всіх дітей;
  • посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
  • посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 6-річного віку).

Розмір виплат

Сума допомоги становить 2 100 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років. При цьому рівень доходу сім’ї не має значення.

Цікаве по темі: Як ФОПу сплачувати ЄСВ при виході на пенсію

Важливо зазначити, що така допомога не призначається, якщо на момент звернення сім’я вже отримує базову соціальну підтримку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371.

Підстави для припинення виплат

Виплати можуть бути зупинені у таких випадках:

  • позбавлення батьківських прав;
  • використання коштів не за призначенням та відсутність належних умов для утримання і виховання дитини;
  • відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;
  • влаштування дитини на повне державне забезпечення;
  • перебування отримувача у місцях позбавлення волі;
  • смерть дитини або отримувача допомоги;
  • втрата статусу багатодітної сім’ї;
  • зарахування дитини до інтернату з цілодобовим перебуванням.

У разі виникнення будь-яких обставин, які можуть стати підставою для припинення виплат, отримувач зобов’язаний протягом 10 днів повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Гетманцев анонсував перегляд соціальних стандартів: що зміниться

Порядок виплат грошової допомоги сім’ям загиблих військових змінено — Міноборони

Для деяких українців зміняться правила оформлення пенсій

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році 10.09.2025

2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році
Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти 10.09.2025

Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти
Туристичний збір в Україні рекордно зріс — Опендатабот 10.09.2025

Туристичний збір в Україні рекордно зріс — Опендатабот
BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом 10.09.2025

BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом
Стартував новий механізм компенсацій на купівлю житла: програма єОселя 10.09.2025

Стартував новий механізм компенсацій на купівлю житла: програма єОселя
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
Вибір редакції
Всі
Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів
ТОП статей 10.09.2025

Скільки Трамп та його сім’я заробляють на криптовалюті: огляд проєктів

 Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
ТОП статей 09.09.2025

Як глобальні тренди впливають на український FMCG-ринок
Останні новини
Сьогодні  19:50

Revolut представив нову послугу

 Сьогодні  19:10

Фінтех-сервіс Klarna здійснив IPO та залучив $1,37 млрд

 Сьогодні  17:50

2 акції, які можуть досягти капіталізації у $200 млрд у 2026 році

 Сьогодні  17:10

Уряд хоче оподатковувати доходи з OLX, Rozetka, Prom та інших платформ: подано законопроєкти

 Сьогодні  16:20

Туристичний збір в Україні рекордно зріс — Опендатабот

 Сьогодні  15:30

BlackRock перерозподіляє $600 млн у крипті: які активи під ударом

 Сьогодні  14:30

iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.