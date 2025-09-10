Деякі багатодітні родини можуть втратити допомогу від держави

Родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право отримувати щомісячну державну допомогу. Попри те, що така підтримка надається регулярно, існують випадки, коли виплати можуть бути припинені

Хто вважається багатодітною родиною та як оформити допомогу

Сім’я набуває статусу багатодітної після народження третьої дитини, якщо діти не досягли 18 років. Водночас цей статус зберігається, якщо діти продовжують навчання — до 23 років.

Для отримання виплат один із батьків, який проживає разом із дітьми, має звернутися до уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради територіальної громади, а також до ЦНАПу або сервісного центру Пенсійного фонду України.

Необхідно надати такі документи:

заяву встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу заявника;

свідоцтва про народження всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з 6-річного віку).

Розмір виплат

Сума допомоги становить 2 100 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років. При цьому рівень доходу сім’ї не має значення.

Важливо зазначити, що така допомога не призначається, якщо на момент звернення сім’я вже отримує базову соціальну підтримку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371.

Підстави для припинення виплат

Виплати можуть бути зупинені у таких випадках:

позбавлення батьківських прав;

використання коштів не за призначенням та відсутність належних умов для утримання і виховання дитини;

відібрання дитини без позбавлення батьківських прав;

влаштування дитини на повне державне забезпечення;

перебування отримувача у місцях позбавлення волі;

смерть дитини або отримувача допомоги;

втрата статусу багатодітної сім’ї;

зарахування дитини до інтернату з цілодобовим перебуванням.

У разі виникнення будь-яких обставин, які можуть стати підставою для припинення виплат, отримувач зобов’язаний протягом 10 днів повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

