Названо розмір фінансової допомоги військовим під час зміни місця служби

11.09.2025 13:30
Микола Деркач

Військовослужбовці, яких переводять до іншого населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова виплата, що компенсує витрати, пов’язані з переїздом родини

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, pixabay.com

Як уточнюють в Управлінні у справах ветеранів департаменту соціальної політики, таку допомогу передбачено наказом Міністерства оборони від 5 лютого 2018 року №45.

Хто може отримати виплату

Право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять:

  • службу за контрактом;
  • кадрову службу;
  • службу за призовом з осіб офіцерського складу.

Розмір допомоги

Сума дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця за новим місцем служби. До розрахунку входять:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • щомісячні надбавки.

Якщо разом із військовим переїжджає сім’я, на кожного члена родини нараховується доплата у розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Фото: t.me/ChernivtsiCityCouncil

Читайте також: Порядок виплат грошової допомоги сім’ям загиблих військових змінено — Міноборони

Хто враховується як члени родини

Доплата передбачена для:

  • дружини/чоловіка (шлюб має бути зареєстрований до дати переїзду);
  • дітей, у тому числі усиновлених, які є неповнолітніми або непрацездатними;
  • непрацездатних батьків чи усиновителів.

Якщо обидва з подружжя проходять службу, підйомна допомога виплачується кожному, а на членів сім’ї — лише з грошового забезпечення одного з них (на вибір).

Порядок виплат

Гроші нараховуються на підставі наказу командира військової частини чи навчального закладу. За потреби може бути створена комісія для перевірки факту переїзду.

В автоматизованих системах обліку зазначають:

  • дату та номер наказу про призначення на посаду чи зарахування на навчання;
  • дату фактичного початку служби;
  • дату вибуття з попереднього місця.

Якщо на момент прибуття військовослужбовця ще не призначили на нову посаду, виплату здійснюють після фактичного початку виконання обов’язків.

Важливі умови

  • Підйомна допомога військовослужбовцям, а також членам родини, надається не більше ніж за два переїзди протягом календарного року, якщо вони пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).
  • Звернутися за виплатою можна упродовж трьох років із моменту переїзду.

Допоміжні матеріали: shpalta.media.

