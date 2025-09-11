Названо розмір фінансової допомоги військовим під час зміни місця служби

Військовослужбовці, яких переводять до іншого населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова виплата, що компенсує витрати, пов’язані з переїздом родини

Як уточнюють в Управлінні у справах ветеранів департаменту соціальної політики, таку допомогу передбачено наказом Міністерства оборони від 5 лютого 2018 року №45.

Хто може отримати виплату

Право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять:

службу за контрактом;

кадрову службу;

службу за призовом з осіб офіцерського складу.

Розмір допомоги

Сума дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця за новим місцем служби. До розрахунку входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

щомісячні надбавки.

Якщо разом із військовим переїжджає сім’я, на кожного члена родини нараховується доплата у розмірі 50% місячного грошового забезпечення.

Читайте також: Порядок виплат грошової допомоги сім’ям загиблих військових змінено — Міноборони

Хто враховується як члени родини

Доплата передбачена для:

дружини/чоловіка (шлюб має бути зареєстрований до дати переїзду);

дітей, у тому числі усиновлених, які є неповнолітніми або непрацездатними;

непрацездатних батьків чи усиновителів.

Якщо обидва з подружжя проходять службу, підйомна допомога виплачується кожному, а на членів сім’ї — лише з грошового забезпечення одного з них (на вибір).

Порядок виплат

Гроші нараховуються на підставі наказу командира військової частини чи навчального закладу. За потреби може бути створена комісія для перевірки факту переїзду.

В автоматизованих системах обліку зазначають:

дату та номер наказу про призначення на посаду чи зарахування на навчання;

дату фактичного початку служби;

дату вибуття з попереднього місця.

Якщо на момент прибуття військовослужбовця ще не призначили на нову посаду, виплату здійснюють після фактичного початку виконання обов’язків.

Важливі умови

Підйомна допомога військовослужбовцям, а також членам родини, надається не більше ніж за два переїзди протягом календарного року, якщо вони пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).

Звернутися за виплатою можна упродовж трьох років із моменту переїзду.

Допоміжні матеріали: shpalta.media.