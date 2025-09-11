Названо розмір фінансової допомоги військовим під час зміни місця служби

Військовослужбовці, яких переводять до іншого населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова виплата, що компенсує витрати, пов’язані з переїздом родини
Як уточнюють в Управлінні у справах ветеранів департаменту соціальної політики, таку допомогу передбачено наказом Міністерства оборони від 5 лютого 2018 року №45.
Хто може отримати виплату
Право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять:
- службу за контрактом;
- кадрову службу;
- службу за призовом з осіб офіцерського складу.
Розмір допомоги
Сума дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця за новим місцем служби. До розрахунку входять:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- щомісячні надбавки.
Якщо разом із військовим переїжджає сім’я, на кожного члена родини нараховується доплата у розмірі 50% місячного грошового забезпечення.
Хто враховується як члени родини
Доплата передбачена для:
- дружини/чоловіка (шлюб має бути зареєстрований до дати переїзду);
- дітей, у тому числі усиновлених, які є неповнолітніми або непрацездатними;
- непрацездатних батьків чи усиновителів.
Якщо обидва з подружжя проходять службу, підйомна допомога виплачується кожному, а на членів сім’ї — лише з грошового забезпечення одного з них (на вибір).
Порядок виплат
Гроші нараховуються на підставі наказу командира військової частини чи навчального закладу. За потреби може бути створена комісія для перевірки факту переїзду.
В автоматизованих системах обліку зазначають:
- дату та номер наказу про призначення на посаду чи зарахування на навчання;
- дату фактичного початку служби;
- дату вибуття з попереднього місця.
Якщо на момент прибуття військовослужбовця ще не призначили на нову посаду, виплату здійснюють після фактичного початку виконання обов’язків.
Важливі умови
- Підйомна допомога військовослужбовцям, а також членам родини, надається не більше ніж за два переїзди протягом календарного року, якщо вони пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).
- Звернутися за виплатою можна упродовж трьох років із моменту переїзду.
