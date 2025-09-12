Що таке пенсія та чим вона відрізняється від соціальної допомоги

Пенсія — це щомісячна грошова виплата, що здійснюється у межах солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Її отримує застрахована особа після досягнення встановленого законом пенсійного віку або у випадку, якщо її визнано особою з інвалідністю. Іншими словами, пенсія є результатом багаторічної праці та офіційного страхового стажу, який накопичується протягом усього трудового життя людини

Законодавство України визначає кілька основних видів пенсійних виплат:

пенсія за віком — надається особам, які досягли пенсійного віку та мають достатній страховий стаж;

Водночас існує інший вид державної підтримки — соціальна допомога. Її сутність полягає в тому, що вона виплачується людям, які досягли пенсійного віку, однак не мають необхідного страхового стажу для отримання звичайної пенсії.

Тобто, соціальна допомога — це не пенсія, а окремий механізм підтримки громадян, які з різних причин не накопичили достатньої кількості років офіційного стажу.

Соціальна допомога надається щомісяця з державного бюджету. Її отримують непрацездатні або частково працездатні особи, які не мають інших джерел для забезпечення власного життя. Це фактично мінімальна гарантія з боку держави тим громадянам, які не змогли скористатися правом на звичайну пенсію.

Важливим критерієм завжди залишається наявність та тривалість страхового стажу. Наприклад, якщо людина має менше ніж 15 років стажу, то після досягнення 65-річного віку вона може претендувати не на пенсію, а саме на державну соціальну допомогу.

У 2025 році діють такі правила щодо необхідного стажу для виходу на пенсію:

для виходу у 60 років — потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу (норма єдина для чоловіків та жінок);

для виходу у 63 роки — необхідно від 22 до 31 року стажу;

для отримання пенсії у 65 років — потрібно від 15 до 21 року стажу.

Тож, якщо людина протягом життя взагалі не працювала офіційно і не має жодного страхового стажу, вона також не залишається без підтримки. У такому випадку після досягнення пенсійного віку їй призначається щомісячна соціальна допомога від держави.

