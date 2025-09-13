Хто з пенсіонерів зможе отримувати базову соціальну допомогу з 1 жовтня

Пенсійний фонд України (ПФУ) дав роз’яснення щодо ситуації з тими громадянами, які через відсутність страхового стажу не мають права на призначення пенсії. Йшлося про те, чи можуть такі особи отримувати одночасно базову соціальну допомогу, а також інші види державних виплат

Хто має право на базову соціальну допомогу в Україні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №371, ухваленою 25 березня 2025 року, з 1 липня цього ж року право на базову соціальну допомогу отримали окремі категорії сімей.

Йдеться про ті родини, які вже користуються такими видами підтримки:

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

виплати на дітей, які виховуються одинокими матерями;

допомога на дітей із багатодітних сімей;

тимчасова державна допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або ж їхнє місце перебування є невідомим.

Таким чином, якщо людина, яка не має достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, вже отримує один із наведених вище видів виплат, вона може звертатися за базовою соціальною допомогою вже зараз.

Водночас, якщо жодної з цих виплат особа не отримує, то право на базову соціальну допомогу для неї відкриється з 1 жовтня 2025 року. Саме з цієї дати програма буде розширена і почне діяти для всіх громадян, чиє матеріальне становище або соціальні обставини вимагають підтримки держави.

Чи можливо одночасно отримувати інші виплати та «соціалку»

Пенсійний фонд України окремо наголосив: ті особи, які не мають потрібного страхового стажу та нині отримують спеціальні виплати у зв’язку з відсутністю права на пенсію, не позбавляються можливості паралельно звертатися і за базовою соціальною допомогою.

Більше того, вже з жовтня 2025 року ця програма набуде універсального характеру. Вона поширюватиметься на всіх громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують підтримки, незалежно від того, чи отримують вони інші види державних виплат.

