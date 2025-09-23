close-btn
Чи може працюючий пенсіонер отримувати пенсію і зарплату

23.09.2025 12:30
Ольга Деркач

В Україні поширена ситуація, коли люди продовжують працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Проте багатьох турбує, чи не втратять вони через це право на пенсію від держави

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Чи зберігається пенсія, якщо працювати після виходу на неї

У Пенсійному фонді пояснюють: розмір пенсії визначається індивідуально, з урахуванням трудового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. При цьому отримувана заробітна плата не впливає на виплату призначеної пенсії. Тобто людина може й далі працювати, навіть на тій самій посаді, і водночас отримувати свою пенсію.

Більше того, кожні два роки таким пенсіонерам роблять перерахунок:

  • або з урахуванням додаткового страхового стажу;
  • або одночасно стажу та зарплати.

Обов’язок повідомляти про працевлаштування

Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зобов’язує пенсіонерів повідомляти ПФУ про зміни у статусі роботи. Відповідна вимога зазначається у пам’ятках та заявах, які підписує кожен пенсіонер.

Цікаве по темі: Який стаж дозволить вийти на пенсію у 2026

Якщо людина не поінформувала фонд вчасно, після встановлення факту її роботи пенсія може бути перерахована. Надміру виплачені суми доведеться повернути — добровільно або через утримання до 20% з майбутніх виплат. Щоб уникнути непорозумінь, найкраще відразу подавати заяву особисто чи онлайн.

Що з пенсією за вислугу років

Інший механізм діє для тих, хто отримує пенсію за вислугу років. Вона призначається тільки за умови звільнення з посади, яка давала право на таку пенсію. Якщо людина знову влаштовується на аналогічну роботу, виплата пенсії припиняється й відновлюється лише після звільнення.

Наприклад, якщо колишній учитель працює асистентом у школі, це не впливає на виплату пенсії за вислугу років, адже така посада не дає права на її призначення.

Джерело: 24 Канал.

