Чи може працюючий пенсіонер отримувати пенсію і зарплату

В Україні поширена ситуація, коли люди продовжують працювати навіть після досягнення пенсійного віку. Проте багатьох турбує, чи не втратять вони через це право на пенсію від держави

Чи зберігається пенсія, якщо працювати після виходу на неї

У Пенсійному фонді пояснюють: розмір пенсії визначається індивідуально, з урахуванням трудового стажу та заробітку, з якого сплачувалися внески. При цьому отримувана заробітна плата не впливає на виплату призначеної пенсії. Тобто людина може й далі працювати, навіть на тій самій посаді, і водночас отримувати свою пенсію.

Більше того, кожні два роки таким пенсіонерам роблять перерахунок:

або з урахуванням додаткового страхового стажу;

або одночасно стажу та зарплати.

Обов’язок повідомляти про працевлаштування

Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зобов’язує пенсіонерів повідомляти ПФУ про зміни у статусі роботи. Відповідна вимога зазначається у пам’ятках та заявах, які підписує кожен пенсіонер.

Якщо людина не поінформувала фонд вчасно, після встановлення факту її роботи пенсія може бути перерахована. Надміру виплачені суми доведеться повернути — добровільно або через утримання до 20% з майбутніх виплат. Щоб уникнути непорозумінь, найкраще відразу подавати заяву особисто чи онлайн.

Що з пенсією за вислугу років

Інший механізм діє для тих, хто отримує пенсію за вислугу років. Вона призначається тільки за умови звільнення з посади, яка давала право на таку пенсію. Якщо людина знову влаштовується на аналогічну роботу, виплата пенсії припиняється й відновлюється лише після звільнення.

Наприклад, якщо колишній учитель працює асистентом у школі, це не впливає на виплату пенсії за вислугу років, адже така посада не дає права на її призначення.

