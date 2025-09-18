close-btn
Яка країна найкраща для виходу на пенсію — рейтинг

18.09.2025 19:50
Ольга Деркач

У десятку найкращих місць для життя після виходу на пенсію потрапили здебільшого держави Європи та Америки. Водночас цікаво, що в списку переважають саме латиноамериканські країни, але США там не опинилися. Перше ж місце дісталося представниці Старого світу

Яка країна найкраща для виходу на пенсію — рейтинг

Фото: freepik.com

Хто очолив рейтинг

Компанія Global Citizen Solutions оприлюднила «Глобальний звіт про вихід на пенсію 2025 року». У документі зазначається, що для багатьох людей переїзд за кордон на пенсії пов’язаний із прагненням до вищої якості життя. Серед ключових чинників також називають політичну стабільність і безпеку, а для Європи — ще й медичні послуги.

Як пояснює доктор Лаура Мадрид Сарторетто, керівник напряму досліджень у GCS, більшість європейських країн поєднують сильну систему державної охорони здоров’я з доступними приватними клініками.

Абсолютним лідером стала Португалія, яка отримала 92,61 бала зі 100 можливих. За нею йдуть Маврикій, Іспанія, Уругвай, Австрія, Італія, Словенія, Мальта, Латвія та Чилі.

Як складали рейтинг

Аналітики оцінили 20 різних показників, згрупованих у шість підкатегорій: процедури, громадянство та мобільність, економіка, податкова оптимізація, рівень життя, безпека та інтеграція. Після цього кожна країна отримала загальну оцінку за стобальною шкалою.

Цікаве по темі: Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати

Чому Португалія перша

Головна перевага країни — віза D7, доступна для громадян із-за меж ЄС. Вона дозволяє оселитися в Португалії пенсіонерам та людям зі стабільним пасивним доходом — наприклад, з оренди чи виплатами від пенсійного фонду. Мінімальний дохід для отримання документа має становити €870 на місяць.

Спершу видається тимчасовий дозвіл на проживання, а вже після п’яти років перебування можна подавати заявку на постійний статус чи громадянство.

До того ж Португалія вирізняється високими показниками безпеки та якості життя. У світовому Індексі миру вона визнана найбезпечнішою країною Європи.

Маврикій на другій позиції

Держава в Індійському океані отримала «срібло» насамперед завдяки відсутності глобальної податкової системи. Крім того, іноземні пенсіонери віком від 50 років можуть оформити десятирічний дозвіл на проживання. Головна умова — щорічний дохід не менше $24 000.

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
