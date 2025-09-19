close-btn
Уряд розширив програму «Пакунок школяра»

19.09.2025 19:30
Ольга Деркач

Кабінет Міністрів України підтримав зміни, ініційовані Мінсоцполітики, що розширюють програму «Пакунок школяра»

Фото: freepik.com

Батьки або інші законні представники першокласників зможуть витрачати одноразову допомогу також на книги вже з 1 жовтня 2025 року. Про це йдеться в пресрелізі на Урядовому порталі.

«Це рішення — відповідь на запит суспільства та наш крок назустріч сім’ям. Ми хочемо, щоб сімʼї мали можливість купувати те, що справді потрібно для навчання їхньої дитини», — сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Відтак, тепер у програмі «Пакунок школяра» можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

  • 5641 — дитячий одяг;
  • 5651 — одяг для всієї родини;
  • 5661 — магазини взуття;
  • 5943 — канцелярські товари;
  • 5942 — книжкові магазини;
  • 5192 — книги, періодичні видання та газети.

Цікаве по темі: Яка країна найкраща для виходу на пенсію — рейтинг

Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра».

Загалом програма цьогоріч триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок Дія або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Нагадаємо, що протягом січня-серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Це у 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 75,2 млрд грн більше.

Кабмін переглянув правила допомоги ВПО: деталі

Хто з пенсіонерів має пройти ідентифікацію, щоб не втратити виплати

У деяких українців можуть зменшитися пенсії

