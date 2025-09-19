Уряд розширив програму «Пакунок школяра»

Кабінет Міністрів України підтримав зміни, ініційовані Мінсоцполітики, що розширюють програму «Пакунок школяра»

Батьки або інші законні представники першокласників зможуть витрачати одноразову допомогу також на книги вже з 1 жовтня 2025 року. Про це йдеться в пресрелізі на Урядовому порталі.

«Це рішення — відповідь на запит суспільства та наш крок назустріч сім’ям. Ми хочемо, щоб сімʼї мали можливість купувати те, що справді потрібно для навчання їхньої дитини», — сказав Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Відтак, тепер у програмі «Пакунок школяра» можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари;

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра».

Загалом програма цьогоріч триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок Дія або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Нагадаємо, що протягом січня-серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Це у 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 75,2 млрд грн більше.

