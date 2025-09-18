Яку суму військового збору сплатили українці у 2025

Протягом січня-серпня 2025 року платники спрямували на підтримку армії 103,3 млрд грн військового збору. Це у 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 75,2 млрд грн більше

Про це повідомляє Державна податкова служба України на своєму офіційному сайті.

Лідери за обсягами сплати

Найбільші суми військового збору забезпечили:

Київ — 33,5 млрд грн;

Дніпропетровська область — 11,7 млрд грн;

Львівська область — 8 млрд грн;

Харківська область – 6,5 млрд грн.

Чому зросли надходження

Різке збільшення збору пояснюється насамперед підвищенням ставки до 5% з 1 грудня 2024 року, а також сумлінною і своєчасною сплатою податківцями.

Цікаве по темі: Податкова запустила новий інструмент для банків у рамках SAF-T UA

Звільнення для військових

Самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на час служби.

Такі зміни запроваджені Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів — з першого числа місяця мобілізації чи укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що уряд ухвалив проєкт Бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а отже, зміниться і розмір податків для ФОП. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 р. становитиме 8 647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

