Деякі пенсіонери, що працюють, можуть втратити виплати

Чимало українців пенсійного віку переконані: офіційна робота жодним чином не впливає на виплату пенсії. Однак у реальності це правило діє не завжди. В окремих ситуаціях людині доводиться фактично обирати — залишити зарплату чи зберегти пенсійні виплати

Розберімося, кого це стосується, яких помилок найчастіше припускаються працюючі пенсіонери та як не втратити власні кошти.

Коли пенсію не виплачують під час роботи

Головне питання — хто не може одночасно отримувати і зарплату, і пенсію? Більшість пенсіонерів мають право працювати без обмежень і продовжувати отримувати пенсію. Виняток стосується тих, кому призначено пенсію за вислугу років. Якщо така особа знову працює на посаді, яка й дала право на цю пенсію, виплати припиняються.

Це правило поширюється, зокрема, на:

вчителів;

медичних працівників;

поліцейських;

військовослужбовців;

працівників прокуратури та інших категорій.

Вирішальним є факт роботи саме на тій посаді, що стала підставою для призначення пенсії за вислугу.

Поширені помилки працюючих пенсіонерів

Є щонайменше шість типових ситуацій, через які люди недоотримують гроші або змушені їх повертати.

Неповідомлення про працевлаштування чи звільнення

Пенсіонер зобов’язаний інформувати про такі зміни. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата, яку доведеться повернути — іноді навіть за рішенням суду.

Повернення на ту саму посаду при пенсії за вислугу років

Навіть якщо виплати вже були призначені, вони припиняються одразу після повторного працевлаштування на посаду, що дала право на вислугу.

Відсутність переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком

Після досягнення пенсійного віку та за наявності достатнього страхового стажу пенсія за віком часто є більшою. Через бездіяльність можна щомісяця втрачати значні суми — все залежить від індивідуальних обставин, стажу та рівня зарплати.

Неподання заяви на перерахунок після 24 місяців роботи

Якщо після виходу на пенсію людина відпрацювала понад 24 місяці, вона має право на перерахунок виплат. Не обов’язково чекати автоматичного квітневого перегляду — звернутися можна раніше.

Відмова від переходу з «ранньої» пенсії на пенсію за віком

Йдеться про пенсії за вислугу років або за списками №1 і №2. Якщо після цього накопичено достатній стаж та досягнуто віку 60, 63 або 65 років, перехід на пенсію за віком може бути вигіднішим. У практиці приріст виплат інколи сягає до 60%.

Приклад можливого перерахунку

Уявімо ситуацію: людина вийшла на пенсію за списком №1 у 55 років, продовжила працювати та наразі має понад 34 роки стажу. Її виплата становить 5 500 грн.

Після переходу на пенсію за віком сума могла б зрости приблизно до 7 800 грн, адже розрахунок здійснювався б із застосуванням актуальних показників середньої зарплати.

Як повідомити про працевлаштування

Про працевлаштування або звільнення необхідно повідомити протягом 10 днів.

Зробити це можна двома способами:

звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України;

подати інформацію через портал ПФУ.

Знадобляться такі документи:

заява;

копія наказу про прийняття на роботу або звільнення;

паспорт;

ідентифікаційний код.

Варто залишити собі копію заяви з відміткою про прийняття.

Якщо факт роботи буде встановлено без повідомлення з боку пенсіонера, фонд має право утримувати переплату — до 20% пенсії.

