В Україні стартував пілот сервісу єЧек — електронного чека, який автоматично зберігатиметься у банківському застосунку після покупки
Ідея сервісу — замінити паперові чеки цифровими (або доповнити їх), щоб спростити зберігання та повернення товарів і водночас зменшити витрати бізнесу на друк.
Що зміниться для покупців
Електронний чек відображатиметься у застосунку банку — там само, де користувачі вже переглядають витрати. Для отримання єЧеку не потрібно встановлювати додаткові застосунки або реєструватися у сторонніх сервісах. Формат чека залишиться на вибір покупця: цифровий або паперовий, а участь у сервісі є добровільною.
Окремо ініціатори проєкту наголошують на приватності: чек у застосунку бачить лише власник.
Що це дає бізнесу
У 2025 році в Україні сформували 9,49 млрд чеків, а витрати бізнесу на папір для них сягають близько 600 млн грн на рік. Очікуваний ефект від переходу частини чеків у цифровий формат — економія на друці, менше технічних збоїв, а також зниження використання термопаперу, який містить BPA і не переробляється як звичайний папір.
Також читайте: Українська компанія залучила інвестиції від американського фонду
Де сервіс уже працює
На першому етапі єЧек доступний клієнтам ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank. Отримати єЧек можна в мережах Аврора, Фора, Auchan, а також на АЗС Укрнафта. Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.
Як бізнесу під’єднатися
Програма відкрита для компаній, які працюють із РРО/ПРРО та приймають безготівкові платежі. Щоб під’єднати єЧек, потрібно подати заявку та налаштувати касу за інструкцією на сайті.
Нагадаємо, що в Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП. Депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки
3 ETF від BlackRock, на які варто звернути увагу
НБУ повідомив про кібератаку на інтернет-магазин нумізматичної продукції
Джерело: Мінцифри.