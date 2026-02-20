close-btn
В Україні стартував пілот сервісу єЧек

20.02.2026
Ольга Деркач

В Україні стартував пілот сервісу єЧек — електронного чека, який автоматично зберігатиметься у банківському застосунку після покупки

В Україні стартував пілот сервісу єЧек

Фото: freepik.com

Ідея сервісу — замінити паперові чеки цифровими (або доповнити їх), щоб спростити зберігання та повернення товарів і водночас зменшити витрати бізнесу на друк.

Що зміниться для покупців

Електронний чек відображатиметься у застосунку банку — там само, де користувачі вже переглядають витрати. Для отримання єЧеку не потрібно встановлювати додаткові застосунки або реєструватися у сторонніх сервісах. Формат чека залишиться на вибір покупця: цифровий або паперовий, а участь у сервісі є добровільною.

Окремо ініціатори проєкту наголошують на приватності: чек у застосунку бачить лише власник.

Що це дає бізнесу

У 2025 році в Україні сформували 9,49 млрд чеків, а витрати бізнесу на папір для них сягають близько 600 млн грн на рік. Очікуваний ефект від переходу частини чеків у цифровий формат — економія на друці, менше технічних збоїв, а також зниження використання термопаперу, який містить BPA і не переробляється як звичайний папір.

Також читайте: Українська компанія залучила інвестиції від американського фонду

Де сервіс уже працює

На першому етапі єЧек доступний клієнтам ПриватБанк, ПУМБ, VST bank і monobank. Отримати єЧек можна в мережах Аврора, Фора, Auchan, а також на АЗС Укрнафта. Повноцінний запуск сервісу заплановано на кінець 2026 року.

Як бізнесу під’єднатися

Програма відкрита для компаній, які працюють із РРО/ПРРО та приймають безготівкові платежі. Щоб під’єднати єЧек, потрібно подати заявку та налаштувати касу за інструкцією на сайті.

Нагадаємо, що в Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП. Депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП.

Джерело: Мінцифри.

