Правила щодо призначення пенсій можуть змінити: чого очікувати

В Україні планують переглянути правила призначення пенсій. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який має спростити підтвердження стажу та отримання виплат

Про що саме законопроєкт

Йдеться про проєкт змін до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Його ідея — зробити процес підтвердження стажу простішим для людей, які втратили документи. Причини можуть бути різні: війна, окупація, закриття або ліквідація підприємств тощо.

Як пропонують підтверджувати стаж

Ключова зміна — основним джерелом підтвердження стажу хочуть визначити дані з державних електронних реєстрів. Тобто Пенсійний фонд України має самостійно перевіряти, чи є потрібна інформація в реєстрах. Якщо вона там є, від людини не вимагатимуть додаткових паперів.

Якщо даних у реєстрах немає

Коли потрібної інформації в держреєстрах не знайдеться, стаж доведеться підтверджувати іншими способами. Зокрема, можуть враховувати:

інші документи;

показання щонайменше двох свідків;

рішення суду.

Окремо передбачають, що Пенсійний фонд буде зобов’язаний повідомити людині про відсутність даних і пояснити, як їх можна відновити.

Цікаве по темі: Чи зміняться ціни на світло та тепло: Рада прийняла два закони

Що діє зараз для періодів до 1 січня 2004 року

Нині основним документом для підтвердження трудової діяльності до 1 січня 2004 року залишається трудова книжка. Якщо її втрачено, записи відсутні або містять помилки чи неточності, стаж можуть підтвердити іншими матеріалами, зокрема:

даними з реєстру застрахованих осіб;

виписками або довідками (зокрема сформованими на підставі даних із систем підприємств), особовими рахунками та відомостями на видачу зарплати;

посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами й угодами з відмітками про виконання та іншими документами з даними про періоди роботи;

членськими квитками профспілок за періоди, де є відмітки про сплату внесків.

Водночас стаж роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах праці, як і раніше, підтверджується лише документами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нові права дітей: банківська картка з 6 років і приватність

Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026

Як зростуть пенсії після індексації у березні

Джерело: 24 Канал.