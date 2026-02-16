close-btn
PaySpaceMagazine

Правила щодо призначення пенсій можуть змінити: чого очікувати

16.02.2026 16:10
Ольга Деркач

В Україні планують переглянути правила призначення пенсій. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який має спростити підтвердження стажу та отримання виплат

Правила щодо призначення пенсій можуть змінити: чого очікувати

Фото: pixabay.com, freepik.com

Про що саме законопроєкт

Йдеться про проєкт змін до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Його ідея — зробити процес підтвердження стажу простішим для людей, які втратили документи. Причини можуть бути різні: війна, окупація, закриття або ліквідація підприємств тощо.

Як пропонують підтверджувати стаж

Ключова зміна — основним джерелом підтвердження стажу хочуть визначити дані з державних електронних реєстрів. Тобто Пенсійний фонд України має самостійно перевіряти, чи є потрібна інформація в реєстрах. Якщо вона там є, від людини не вимагатимуть додаткових паперів.

Якщо даних у реєстрах немає

Коли потрібної інформації в держреєстрах не знайдеться, стаж доведеться підтверджувати іншими способами. Зокрема, можуть враховувати:

  • інші документи;
  • показання щонайменше двох свідків;
  • рішення суду.

Окремо передбачають, що Пенсійний фонд буде зобов’язаний повідомити людині про відсутність даних і пояснити, як їх можна відновити.

Цікаве по темі: Чи зміняться ціни на світло та тепло: Рада прийняла два закони

Що діє зараз для періодів до 1 січня 2004 року

Нині основним документом для підтвердження трудової діяльності до 1 січня 2004 року залишається трудова книжка. Якщо її втрачено, записи відсутні або містять помилки чи неточності, стаж можуть підтвердити іншими матеріалами, зокрема:

  • даними з реєстру застрахованих осіб;
  • виписками або довідками (зокрема сформованими на підставі даних із систем підприємств), особовими рахунками та відомостями на видачу зарплати;
  • посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами й угодами з відмітками про виконання та іншими документами з даними про періоди роботи;
  • членськими квитками профспілок за періоди, де є відмітки про сплату внесків.

Водночас стаж роботи в особливо шкідливих або особливо важких умовах праці, як і раніше, підтверджується лише документами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нові права дітей: банківська картка з 6 років і приватність

Як отримати субсидію на тверде паливо та газ у 2026

Як зростуть пенсії після індексації у березні

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн 16.02.2026

Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Європарламент підтримав цифровий євро для онлайн- та офлайн-платежів 15.02.2026

Європарламент підтримав цифровий євро для онлайн- та офлайн-платежів
Українці можуть отримти до 430 тис. у рамках безвідсоткового кредиту — Свириденко 15.02.2026

Українці можуть отримти до 430 тис. у рамках безвідсоткового кредиту — Свириденко
У Польщі випустили золоту монету номіналом 100 злотих 14.02.2026

У Польщі випустили золоту монету номіналом 100 злотих
Де зберігають гроші найбагатші вкладники України 13.02.2026

Де зберігають гроші найбагатші вкладники України
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
16.02.2026  20:00

Нафтогаз підписав грантову угоду з ЄБРР на €85 млн

 16.02.2026  19:10

Криптотрейдер перетворив $170 на $118 000

 16.02.2026  18:10

На Землі почалося шосте масове вимирання

 16.02.2026  15:40

Укрпошта видаватиме кредити пенсіонерам — Смілянський

 16.02.2026  15:10

Це може бути найгірший перший квартал для Біткоїна з 2018 року

 16.02.2026  14:10

Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот

 16.02.2026  13:10

Чому варто купити акції Microsoft до березня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.