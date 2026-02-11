Як зростуть пенсії після індексації у березні

Вже з березня в Україні розпочнеться черговий масштабний перерахунок пенсій. Він охопить майже всіх отримувачів виплат. Водночас сам принцип індексації знову актуалізує дисбаланс між тими, хто давно на пенсії, та тими, хто оформив її нещодавно

Індексація традиційно стартує 1 березня і, як показує практика попередніх років, стосується переважної більшості пенсіонерів. Проте для частини з них підвищення не означатиме автоматичного зростання виплат на певний відсоток.

Яким буде перерахунок у 2026 році

Окремі категорії пенсіонерів отримають не відсоткове підвищення, а фіксовану доплату. Йдеться передусім про тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років. Для них індексацію фактично замінюють надбавкою. У попередні роки її розмір коливався в межах 100–125 грн.

Також уряд щороку встановлює граничну суму зростання виплат. Торік максимальна надбавка в межах індексації була обмежена 1500 грн.

Загалом індексація 2026 року стане вже дев’ятою поспіль — цей механізм діє з 2017 року. На початковому етапі реформи він допоміг підвищити найнижчі пенсії. Однак із часом з’явилися перекоси.

Сьогодні в найбільш уразливому становищі опинилися так звані «нові» пенсіонери. Їхні виплати не індексують у повному обсязі, а встановлені доплати не компенсують зростання цін. Через це реальна купівельна спроможність таких пенсій поступово знижується.

Експерти зазначають, що протягом перших трьох років після виходу на пенсію її фактична вартість з урахуванням інфляції може зменшитися до 30%. Це відбувається на тлі того, що після реформи 2017 року розмір новопризначених пенсій загалом скоротився.

Окремо уряд визначає і мінімальний поріг підвищення. Минулого року мінімальна доплата становила 100 грн і стосувалася, зокрема, людей із невеликими пенсіями та значною кількістю соціальних надбавок.

Яким може бути рівень індексації у 2026 році

Формула розрахунку передбачає врахування 50% середнього зростання зарплат за три роки та показника інфляції за попередній рік.

Остаточні дані Держстату поки не оприлюднені, але Національний банк оцінює торішню інфляцію приблизно у 8%. Середньорічне зростання заробітних плат за останні три роки становило близько 20,16%.

З огляду на це орієнтовний коефіцієнт індексації може наблизитися до 14%. Раніше аналітики називали можливий діапазон у межах 11,97–14,6%.

Якщо підвищення становитиме 14%, суми доплат виглядатимуть приблизно так:

300–400 грн — для пенсій від мінімальної до 2857,1 грн;

400–500 грн — від 2857,1 до 3571,4 грн;

500–600 грн — від 3571,4 до 4285,71 грн;

600–700 грн — від 4285,71 до 5000 грн;

700–800 грн — від 5000 до 5714,29 грн;

800–900 грн — від 5714,29 до 6428,57 грн;

від 1000 грн — для пенсій понад 7142,86 грн.

Які пенсії зараз отримують українці

За статистикою Пенсійного фонду, у 2026 році понад 5,5 млн осіб, або 53% усіх пенсіонерів, отримують до 5 тис. грн. Більш як 60% мають виплати, які істотно не дотягують до середнього рівня — нині він становить близько 6,5 тис. грн.

Варто враховувати, що індексація застосовується не до фактичної суми, яку людина отримує на руки, а до базового розміру пенсії, визначеного формулою. Надбавки за вік, додатковий стаж чи інші підстави при цьому до розрахунку не беруться.

