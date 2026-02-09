Пенсії для ФОП: як нараховують та від чого залежить сума

Частина підприємців помилково вважає, що обрана група ФОП безпосередньо визначає майбутній розмір пенсії. Насправді вирішальними є інші параметри, і значну частину з них підприємець формує самостійно

Як розраховується пенсія для ФОПів

Пенсія для ФОПів — це виплата, яку призначають після завершення трудової діяльності. Її розмір залежить від двох ключових складових: страхового стажу та сум ЄСВ (єдиного соціального внеску), сплачених упродовж підприємницької діяльності.

Фактично на підсумкові виплати впливають рівень доходу ФОП та обсяг внесків ЄСВ, який підприємець обирає для сплати. Саме через ці показники можна керувати тим, якою буде основа для майбутніх нарахувань.

Орієнтовний розмір пенсії можна визначити за формулою: П = Зп × ІКЗ × Кс, де:

П — розмір пенсії застрахованої особи;

Зп — середня заробітна плата в Україні за останні 3 роки;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (доходу) підприємця;

Кс — коефіцієнт стажу (1% за кожен відпрацьований рік).

Як та які показники впливають на пенсію

Кожен із компонентів формули має власну роль у підсумковому розрахунку.

ЄСВ. Якщо говорити про сплату ЄСВ, логіка проста: що більшою є сума внеску, яку сплачує підприємець, то вагомішою буде база для розрахунку пенсійних виплат у майбутньому. Тобто збільшення платежів прямо підсилює майбутній результат.

Страховий стаж. Кількість місяців, за які в період діяльності ФОП сплачувався ЄСВ, і формує страховий стаж. Саме ці місяці «зараховуються» у стаж, який потім враховують у пенсійній формулі.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати. ІКЗ обчислюється як співвідношення фактичного доходу (зарплати) до середнього рівня доходу в країні за один місяць. Це один із ключових елементів формули, адже він безпосередньо множиться на інші показники й може суттєво змінювати підсумковий розмір виплат.

Порівняння з мінімальною та середньою зарплатою. Додатково дохід застрахованої особи можуть зіставляти з мінімальним та середнім рівнем заробітної плати в Україні. Тому ці орієнтири важливо враховувати, оскільки вони впливають на оцінку доходу в контексті загальної системи нарахувань.

Чи впливає на розмір пенсії група ФОП

Для всіх підприємців пенсію розраховують за єдиною формулою, а відмінність може з’являтися лише через індивідуальні показники. Тобто пенсія для ФОПів 1, 2 чи 3 групи визначається за однаковим принципом.

Єдине, що потенційно може змінювати рівень майбутніх виплат, — це доходи, характерні для ФОПів 3 групи. Оскільки в них вищий допустимий ліміт доходу, за більших оборотів зростає і сума сплати податків та внесків. Відповідно, це може дати й більшу основу для пенсійних нарахувань, а отже вплинути на підсумковий розмір пенсії так само — через ЄСВ, стаж і коефіцієнти, а не через сам факт належності до певної групи.

Джерело: 24 Канал.