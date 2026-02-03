close-btn
PaySpaceMagazine

Пенсійний бонус у 2026: кому нарахують додаткові 2 600 грн

03.02.2026 12:30
Микола Деркач

У 2026 році держава переглянула розмір спеціальної щомісячної доплати для частини пенсіонерів із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Надбавка зросла разом із прожитковим мінімумом і тепер становить майже 2 600 грн. Розбираємо, хто має право на виплату, а кому її не призначають

Пенсійний бонус у 2026: кому нарахують додаткові 2 600 грн

Фото: pixabay.com

Що змінилося у 2026 році

Уряд продовжив фінансову підтримку пенсіонерів, які належать до окремих соціально вразливих категорій. У 2026 році розмір спеціальної доплати підвищили відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Норма закріплена статтею 29 закону Про Державний бюджет України на 2026 рік.

Кому підвищили спеціальну доплату

Йдеться про непрацевлаштованих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного переселення. Для них щомісячна доплата становить 2 595 грн — раніше вона була 2 391 грн.

Читайте також: Деякі українці можуть отримати додаткову 1000 гривень до пенсії

Право на надбавку мають громадяни, які проживали або працювали на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та мають офіційний статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хто не отримає виплату та коли її припиняють

Доплату не призначають пенсіонерам, які виїхали із забруднених зон після аварії, а згодом повернулися. Також її не нараховують тим, хто переїхав або зареєструвався на цих територіях уже після катастрофи.

Якщо пенсіонер виїжджає із зони відселення або працевлаштовується за її межами, виплату припиняють автоматично. Перевірку проводять через державні реєстри.

Скільки людей отримує доплату та скільки це коштує бюджету

За даними уряду, проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тис. пенсіонерів. Додаткові витрати бюджету на підвищення виплат у 2026 році оцінюють майже в 300 млн грн.

Нагадаємо, що не всі знають, що українське законодавство дозволяє оформити пенсію раніше встановленого віку. У визначених ситуаціях держава підтримує людей, які залишилися без роботи напередодні пенсії або втратили можливість продовжувати працювати через стан здоров’я. Кому саме доступний достроковий вихід на пенсію, пояснює інспекторка з кадрів Тетяна Дейко.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Польща змінює умови надання допомоги українцям: чого чекати з лютого 2026

Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

Чи потрібно українцям декларувати «Нацкешбек» та «зимову тисячу» — НАЗК

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Як діяти, якщо майно пошкоджено або знищено внаслідок обстрілу 03.02.2026

Як діяти, якщо майно пошкоджено або знищено внаслідок обстрілу
Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт 03.02.2026

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт
Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави 03.02.2026

Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави
Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ 02.02.2026

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ
Деякі українці можуть отримати додаткову 1000 гривень до пенсії 02.02.2026

Деякі українці можуть отримати додаткову 1000 гривень до пенсії
Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025 02.02.2026

Скільки заробила Розетка та інші компанії зі співвласниками з Великої Британії у 2025
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  16:00

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

 Сьогодні  14:50

Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

 Сьогодні  13:40

Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави

 Сьогодні  11:20

Криптоаналітик назвав головні причини краху крипторинку

 Сьогодні  10:10

Як верифікувати Starlink через ЦНАП та Дію

 02.02.2026  20:20

Як зміниться ціна Біткоїна у лютому: прогноз Finbold

 02.02.2026  19:40

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.