Пенсійний бонус у 2026: кому нарахують додаткові 2 600 грн

У 2026 році держава переглянула розмір спеціальної щомісячної доплати для частини пенсіонерів із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Надбавка зросла разом із прожитковим мінімумом і тепер становить майже 2 600 грн. Розбираємо, хто має право на виплату, а кому її не призначають

Що змінилося у 2026 році

Уряд продовжив фінансову підтримку пенсіонерів, які належать до окремих соціально вразливих категорій. У 2026 році розмір спеціальної доплати підвищили відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Норма закріплена статтею 29 закону Про Державний бюджет України на 2026 рік.

Кому підвищили спеціальну доплату

Йдеться про непрацевлаштованих пенсіонерів, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного переселення. Для них щомісячна доплата становить 2 595 грн — раніше вона була 2 391 грн.

Читайте також: Деякі українці можуть отримати додаткову 1000 гривень до пенсії

Право на надбавку мають громадяни, які проживали або працювали на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та мають офіційний статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хто не отримає виплату та коли її припиняють

Доплату не призначають пенсіонерам, які виїхали із забруднених зон після аварії, а згодом повернулися. Також її не нараховують тим, хто переїхав або зареєструвався на цих територіях уже після катастрофи.

Якщо пенсіонер виїжджає із зони відселення або працевлаштовується за її межами, виплату припиняють автоматично. Перевірку проводять через державні реєстри.

Скільки людей отримує доплату та скільки це коштує бюджету

За даними уряду, проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тис. пенсіонерів. Додаткові витрати бюджету на підвищення виплат у 2026 році оцінюють майже в 300 млн грн.

Нагадаємо, що не всі знають, що українське законодавство дозволяє оформити пенсію раніше встановленого віку. У визначених ситуаціях держава підтримує людей, які залишилися без роботи напередодні пенсії або втратили можливість продовжувати працювати через стан здоров’я. Кому саме доступний достроковий вихід на пенсію, пояснює інспекторка з кадрів Тетяна Дейко.

За матеріалами napensii.ua.