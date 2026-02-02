Деякі українці можуть отримати додаткову 1000 гривень до пенсії

В Україні окремі категорії громадян у 2026 році зможуть отримувати додаткову виплату до своєї пенсії — йдеться про надбавку, яка може сягати приблизно 1 000 грн. Хто саме має право на таке підвищення та як воно розраховується?

Хто може отримувати пенсію за особливі заслуги

Пенсія за особливі заслуги передбачена, зокрема, для батьків, які виховали велику сім’ю. Право на таку надбавку мають:

матері, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до досягнення ними шестирічного віку;

батько, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей до 6 років фактично здійснював саме він.

Під час визначення права на виплату до уваги беруться не лише рідні діти, а й ті, кого було офіційно усиновлено.

Як нараховують цю надбавку

Важливо, що пенсія за особливі заслуги не призначається як окремий вид пенсії. Це доплата, яку встановлюють поверх основної пенсійної виплати. Її можуть додати до пенсії:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Цікаве по темі: Польща змінює умови надання допомоги українцям: чого чекати з лютого 2026

Сума надбавки залежить від кількості дітей. Розрахунок ведеться не у фіксованій сумі, а у відсотках — від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для багатодітних матерів розмір такої доплати становить 35–40% відповідного прожиткового мінімуму.

Яка сума надбавки у 2026 році

Із 1 січня 2026 року пенсія за особливі заслуги для багатодітних матерів у грошовому вимірі становить від 908,25 грн до 1 038,00 грн — конкретна сума залежить від кількості дітей.

Нагадаємо, що не всі знають, що українське законодавство дозволяє оформити пенсію раніше встановленого віку. У визначених ситуаціях держава підтримує людей, які залишилися без роботи напередодні пенсії або втратили можливість продовжувати працювати через стан здоров’я. Кому саме доступний достроковий вихід на пенсію, пояснює інспекторка з кадрів Тетяна Дейко.

Джерело: На пенсії.