Польща змінює умови надання допомоги українцям: чого чекати з лютого 2026

З лютого 2026 року в Польщі набувають чинності нові правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом біженця. Зміни торкнуться приблизно 150 тис. осіб, які повинні будуть повторно подати заяви та відповідати вимозі професійної активності,

Про це агентству PAP.pl повідомили у Закладі соціального страхування (ZUS).

Зазначається, що закон про допомогу громадянам України, ухвалений у 2022 році, надав біженцям доступ до польського ринку праці та сімейних виплат. Однак до нього неодноразово вносилися зміни. Остання з них передбачає, що право на отримання допомоги 800+ залежатиме від працевлаштування.

Нові правила застосовуватимуться виключно до цієї групи та охоплять близько 150 тис. громадян України, які перебувають у Польщі у зв’язку з війною.

Як пояснили в ZUS, під час подання заяви з 1 лютого 2026 року необхідно буде вказати номер PESEL заявника та дитини, надати дані про перетин кордону, підтвердити законність перебування в Польщі, виконання умови професійної активності, а також задекларувати, що дитина відвідує школу або дитячий садок у Польщі. У формі також з’являться додаткові питання щодо інвалідності дитини.

Право на виплату, як правило, залежатиме від професійної активності заявника у місяці, що передує поданню заяви. ZUS перевірятиме це автоматично на основі даних із систем соціального страхування. У більшості випадків додаткові документи не вимагатимуться.

Економічно активними вважатимуться особи, які працюють за трудовим договором або договором доручення, ведуть підприємницьку діяльність, отримують спортивну чи докторську стипендію, допомогу з безробіття або беруть участь у навчальних курсах зі стипендією.

Для осіб, зайнятих за трудовим договором, договором доручення або у підприємницькій діяльності, база для сплати внесків на пенсійне та страхування з втрати працездатності має становити щонайменше 50% мінімальної зарплати. Для окремих категорій, зокрема підприємців-початківців, які протягом перших шести місяців не підлягають обов’язковому соціальному страхуванню, поріг визначено на рівні 30% мінімальної зарплати.

Читайте також: Де в Польщі українці найчастіше знаходять роботу

Від вимоги працевлаштування звільняються, зокрема, батьки дітей з інвалідністю, а також заявники, які подають документи на дитину — громадянина Польщі.

Допомога 800+ виплачуватиметься лише за умови, що дитина відвідує дошкільний або шкільний заклад у Польщі. І дитина, і заявник повинні фактично проживати на території країни. В окремих обґрунтованих випадках, наприклад за наявності відстрочки обов’язкового навчання, потрібно буде надати відповідну довідку.

«Заклад соціального страхування (ZUS) може відмовити у виплаті допомоги 800+, якщо виникнуть сумніви щодо проживання особи в Польщі, професійної діяльності батьків або дотримання дитиною обов’язкової освіти. Ми регулярно, щомісяця, перевірятимемо виконання цих умов», — зазначила заступниця директора Департаменту допомоги сім’ям ZUS Ева Крисевич.

Аналогічні вимоги щодо професійної активності з 1 червня 2026 року будуть запроваджені і для громадян третіх країн, які не входять до ЄС та ЄАВТ, але легально перебувають у Польщі та мають доступ до ринку праці. Ці зміни не стосуються громадян Польщі, а також громадян ЄС, ЄАВТ і Великої Британії, на яких поширюється дія Угоди про вихід.

За останніми даними ZUS, допомогу 800+ отримують 325,3 тис. дітей-іноземців, з них 268,5 тис. — діти з громадянством України.

