Скільки часу залишилося в українців, щоб оцифрувати трудову книжку

28.01.2026 13:40
Ольга Деркач

Перехід на електронні трудові книжки стартував ще у 2021 році. Хоч дедлайн цифровізації вже близько, у багатьох українців досі на руках тільки паперова трудова

Фото: unsplash.com, freepik.com

Чия трудова підтягнеться в електронному вигляді автоматично

У Пенсійному фонді пояснюють: значна частина даних потрапляє до Реєстру застрахованих осіб автоматично — через звітність із Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Зокрема відомості з паперових трудових у більшості випадків уже є в Реєстрі та враховуються під час призначення пенсії, тому повторно вносити їх не потрібно.

Окрема ситуація — люди, яким пенсію призначили до 2021 року, але після цього вони продовжили працювати. Саме їм потрібно подати паперову трудову книжку, щоб її оцифрували. Тобто оцифрування паперової трудової реально необхідне передусім тим, хто вийшов на пенсію до 2021 року та після цього мав трудові відносини.

Навіщо перевіряти дані про себе й як це зробити

Пенсійний фонд України радить не покладатися лише на автоматичне підтягування інформації й перевірити власні дані на порталі ПФУ. Причина проста: можливі технічні збої або людський фактор. Найчастіше помилки стосуються назв організацій, дат, періодів роботи та інших деталей, які впливають на стаж.

Цікаве по темі: Як зменшити витрати на комуналку через блекаути

Якщо в Реєстрі є неточності, звернутися до ПФУ можна особисто, через сервісні центри або через портал е-послуг. Заяву розглядають упродовж одного місяця.

Що робити, якщо трудова не оцифрована

Насамперед потрібно подати скан-копії паперової книжки. Це можна зробити онлайн, але обов’язково з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) — він потрібен і для авторизації, і для підтвердження подання документів.

Як подати дані через портал ПФУ

Зайдіть у особистий кабінет на порталі ПФУ та авторизуйтеся через КЕП. Далі у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть «Відомості про трудові відносини». Заповніть потрібні поля, надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, додайте скан-копії документів і натисніть «Підписати та відправити в ПФУ». Статус і результат розгляду відображатимуться у розділі «Мої звернення».

За законом на оцифрування було відведено 5 років. Термін спливає 10 червня 2026 року, тож краще завчасно перевірити дані в кабінеті на порталі та за потреби подати документи.

Навіщо взагалі потрібна електронна трудова

Ключова ідея цифрового формату — зробити вихід на пенсію максимально простим: щоб людина могла оформити пенсію без візиту до Пенсійного фонду. Про це пише Дія. Безбар’єрність.

Додатково електронний облік має зменшити паперовий документообіг, зробити облік трудової діяльності точнішим і знизити ризики втрати або пошкодження документів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пенсія по інвалідності: хто може оформити та скільки нарахують

В Україні планують запровадити три види пенсій — РБК-Україна

Деяким пенсіонерам потрібно подати довідку про доходи

Джерело: 24 Канал.

