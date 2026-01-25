close-btn
Деяким пенсіонерам потрібно подати довідку про доходи

25.01.2026 11:30
Микола Деркач

Пенсіонерам у низці випадків може знадобитися довідка про доходи. Це один із найпоширеніших документів для оформлення різних послуг і підтвердження фінансового стану. Отримати її можна онлайн за кілька хвилин або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України

Фото: freepik.com

Коли пенсіонеру потрібна довідка про доходи

Найчастіше довідку про доходи просять у ситуаціях, коли потрібно підтвердити розмір пенсійних виплат або загальні доходи. Зокрема, документ може знадобитися для отримання пенсійного посвідчення, оформлення пільг чи соціальних допомог, підтвердження доходів під час виїзду за кордон, а також для переведення пенсійних виплат за межі України.

Як замовити довідку про доходи онлайн

Оформити довідку дистанційно можна двома способами: через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал державних послуг Дія.

Читайте також: Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко

Щоб отримати довідку на вебпорталі Пенсійного фонду України, потрібно:

  • авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису;
  • далі у розділі Комунікації з ПФУ слід обрати Запит на отримання електронних документів;
  • у переліку знайти Довідка про доходи пенсіонера, заповнити форму, вказати період, за який потрібен документ;
  • надіслати запит.

Статус звернення можна перевіряти у розділі Мої звернення на панелі зліва.

Для замовлення довідки через Дію необхідно авторизуватися (КЕП, BankID або Дія.Підпис), перейти в Послуги, обрати категорію Пенсії, пільги та допомога, далі натиснути Довідка про доходи пенсіонера і вибрати Отримати довідку.

Як отримати довідку офлайн

Якщо немає можливості оформити документ онлайн, довідку про доходи можна замовити особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

За матеріалами napensii.ua.

