Як зменшити витрати на комуналку через блекаути

Після чергових ракетних ударів і масштабних аварій енергосистеми в багатьох регіонах України знову виникли тривалі перебої зі світлом, теплом і водою. На цьому тлі для споживачів особливо гостро постало питання: чи мають вони сплачувати повні суми в платіжках, якщо послуги фактично надавалися з перебоями або не надавалися взагалі

У 2026 році українське законодавство передбачає чіткі інструменти, які дозволяють зменшити нарахування за періоди блекаутів.

У січні 2026 року в низці міст фіксуються серйозні проблеми з централізованим опаленням і водопостачанням. Причинами стали аварії на мережах та відключення електроенергії після обстрілів рф. Через це громадяни масово цікавляться, чи законно вимагати оплату за послуги, які надавалися не в повному обсязі або з порушенням установлених стандартів.

Коли можливий перерахунок платіжок

Нормативна база дозволяє коригувати суми в рахунках за комунальні послуги, якщо вони були відсутні або не відповідали вимогам якості. Зокрема, постанова Кабінету Міністрів №127 від 6 лютого 2024 року прямо передбачає перерахунок у випадках повного ненадання послуг, їх часткового постачання або надання з порушеннями встановлених норм.

Окрім цього, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» закріплює базовий принцип: споживач оплачує виключно ті послуги, які були фактично отримані й відповідали вимогам якості. Будь-які відхилення від цих умов є підставою для зменшення нарахувань.

Цікаве по темі: Пенсія по інвалідності: хто може оформити та скільки нарахують

Як формуються нарахування після блекаутів

За роз’ясненнями, оприлюдненими Київтеплоенерго, оплата за опалення в Україні здійснюється за двома основними підходами. У будинках, обладнаних загальнобудинковими лічильниками тепла, мешканці сплачують виключно за реально спожитий обсяг гігакалорій. Таких будинків у столиці близько 90%. Якщо теплопостачання переривалося або температура теплоносія була нижчою за нормативну, сума в платіжці зменшується автоматично.

У будинках без лічильників оплата нараховується за нормативами, але з урахуванням фактичної тривалості постачання тепла та температурних показників. У разі аварій на зовнішніх мережах періоди відсутності послуг виключаються з розрахунків без додаткових звернень з боку мешканців.

Інша ситуація виникає, коли причиною відключень є проблеми внутрішньобудинкових систем. У таких випадках для перерахунку необхідно, щоб управитель будинку або сам споживач офіційно повідомив постачальника про порушення.

Що варто врахувати споживачам

Якщо постачальник відмовляється проводити перерахунок або ігнорує звернення, споживач має право звернутися до органів місцевого самоврядування, Держпродспоживслужби або подати позов до суду. Судова практика в подібних справах часто складається на користь громадян.

Водночас автоматичне коригування нарахувань відбувається не у всіх випадках. Тому факти відсутності або неналежної якості комунальних послуг доцільно фіксувати документально — це значно підвищує шанси на успішний перерахунок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави

Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

Джерело: На пенсії.