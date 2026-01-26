close-btn
Пенсія по інвалідності: хто може оформити та скільки нарахують

26.01.2026 19:40
Микола Деркач

Багато українців не знають, що сума пенсії по інвалідності може суттєво відрізнятися навіть за однакового стажу. Пояснюємо, від чого залежить розмір виплат, хто може розраховувати на максимум та як подати заяву

Фото: freepik.com, bank.gov.ua

Про страховий стаж та розмір виплат

Пенсію по інвалідності призначають людям, які втратили працездатність через загальне захворювання, каліцтво (не пов’язане з виконанням службових обов’язків) або мають інвалідність з дитинства. Ключова умова для призначення — наявність страхового стажу.

Необхідна тривалість стажу залежить від віку людини та групи інвалідності. У різних випадках вона може коливатися від 1 до 15 років.

Якщо страхового стажу недостатньо

Коли необхідного стажу немає, людина може звернутися до органів праці та соціального захисту населення для призначення державної допомоги. Її розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз це 2 595 гривень).

Розмір допомоги залежить від групи інвалідності:

  • I група — 100% (2 595 гривень);
  • II група — 80% (2 076 гривень);
  • III група — 60% (1 557 гривень).

Як рахують пенсію по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності визначають як частку від пенсії за віком. Відсоток залежить від групи:

  • I група — 100% пенсії за віком;
  • II група — 90%;
  • III група — 50%.

Читайте також: Як змінилися зарплати українців у 2025 — аналітика

Куди звертатися, щоб оформити пенсію

Щоб призначили пенсію по інвалідності, потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Заяву можна подати:

  • особисто або через законного представника;
  • поштою;
  • онлайн на сайті ПФУ;
  • через Дію.

Які документи потрібні

Разом із заявою подають документи, що підтверджують особу, місце проживання, стаж та інші дані, необхідні для розрахунку:

  • документ про місце проживання або реєстрацію (паспорт або витяг з реєстру територіальної громади);
  • документи про страховий стаж (трудова книжка або інші документи з місця роботи);
  • копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військових);
  • паспорт або інші документи, що посвідчують особу (посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця, документ, що посвідчує особу без громадянства);
  • довідка про зарплату до липня 2000 року (її можна отримати за місцем роботи);
  • довідка про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески — якщо за період з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб немає відомостей, потрібних для призначення пенсії (для військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового й начальницького складу);
  • за наявності — документи, що підтверджують особливий статус (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, ліквідатора ЧАЕС).

Як оформити онлайн

Для подачі онлайн потрібні сканкопії перелічених документів. Також знадобиться електронний підпис або Дія.Підпис для авторизації в електронному кабінеті ПФУ.

Далі в боковому меню в розділі Щодо пенсійного забезпечення потрібно обрати вкладку Заява на призначення пенсії та натиснути Пенсія по інвалідності. Після цього слід заповнити анкету, вказати персональні дані, прикріпити сканкопії документів і вибрати спосіб отримання виплат — через пошту або на банківський рахунок.

Рішення за заявою ухвалюють не пізніше 10 днів із моменту її надходження.

Бізнес в Україні отримає фінансову підтримку від держави

Уряд розширить програму підтримки ВПО — Свириденко

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

За матеріалами napensii.ua.

