В Україні планують запровадити три види пенсій — РБК-Україна

Українці в перспективі зможуть отримувати не одну, а одразу три пенсійні виплати. У Кабміні вже опрацьовують реформу, яка має змінити принцип нарахування

Про цей задум у інтервʼю з РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін. Суть реформи — розділити пенсію на три незалежні складові: солідарну частину, професійні (спеціальні) виплати та добровільні накопичення.

Міністр пояснив, що зараз навіть люди з однаковим стажем і зарплатою можуть мати різний розмір пенсій. Трирівнева модель, за його словами, має прибрати дисбаланс і зробити систему більш справедливою.

Солідарна пенсія

У цій частині розмір виплат прив’яжуть до внесків у солідарну систему. За логікою нового підходу, наприклад, пенсія вчителя зі стажем 40 років може зрости приблизно у 1,5–2 рази.

«Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз», — сказав Улютін.

Паралельно можуть запровадити базову виплату для тих, у кого недостатньо страхового стажу. Її розмір щороку визначатиме бюджет, а мета — покривати базовий прожитковий мінімум.

Цікаве по темі: Деяким пенсіонерам потрібно подати довідку про доходи

«Вона буде визначатись бюджетом на відповідний рік і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум», — зазначив міністр, додавши, що нинішній прожитковий мінімум у 2 595 грн не відповідає реальним потребам.

Професійна (спеціальна) пенсія

Чинні спецпенсії, за планом уряду, залишаться, але їх мають вивести з солідарної системи — тобто фінансування не повинно йти з «загального котла».

«Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини», — пояснив Улютін.

Він додав, що система має враховувати і загальний стаж, і професійний, але акцент змістять із «кількості років» на «суму внесків», сплачених за цей період.

«По факту, ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія — це те, що ти заробив», — наголосив міністр.

За оцінкою Улютіна, переведення спеціальних пенсій у професійний формат потребуватиме щонайменше 13 років, якщо стартувати з 2026-го або навіть з 2027 року.

Накопичувальна пенсія

Третій рівень — добровільна накопичувальна пенсія, яка не буде обов’язковою. Ідея в тому, щоб людина могла робити додаткові відрахування понад ЄСВ, який іде в солідарну систему.

Для такого фонду, за словами міністра, відрахування можна запустити вже з 2027 року.

«Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні», — підсумував Улютін.

