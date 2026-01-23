close-btn
Деякі українці можуть отримати від 7 тис. грн допомоги

23.01.2026 16:00
Ольга Деркач

Українці, які отримали інвалідність унаслідок ураження вибухонебезпечними предметами, можуть претендувати на компенсацію від держави. Йдеться про одноразову грошову виплату

Фото: freepik.com

Хто має право на компенсацію

Виплату призначають людям, у яких встановлено інвалідність, пов’язану з травмами від вибухонебезпечних предметів. Підставою є офіційний висновок:

  • лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я — для неповнолітніх;
  • медико-соціальної експертної комісії — для осіб від 18 років.

Важлива умова: звернутися по компенсацію потрібно не пізніше ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з такими ушкодженнями.

Скільки виплачують

Сума визначається у кратності прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня поточного року:

  • особі з інвалідністю I групи — п’ять прожиткових мінімумів (12 975 грн);
  • особі з інвалідністю II групи — чотири прожиткові мінімуми (10 380 грн);
  • особі з інвалідністю III групи — три прожиткові мінімуми (7 785 грн);
  • дитині з інвалідністю підгрупи А до 18 років — п’ять прожиткових мінімумів (12 975 грн);
  • дитині з інвалідністю до 18 років — чотири прожиткові мінімуми (10 380 грн).

Якщо групу інвалідності згодом змінять, суму вже призначеної компенсації не переглядають.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть отримати більше 3000 грн допомоги: хто має право

Які документи потрібні

Для оформлення виплати подають:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу;
  • РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • свідоцтво про народження — для дітей до 14 років;
  • рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або суду щодо встановлення опіки/піклування над дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі опіки або піклування), або рішення про влаштування такої дитини до закладу на цілодобове перебування чи до прийомної сім’ї/дитячого будинку сімейного типу.

Куди подавати документи

Звернення можна подати онлайн або офлайн: через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок Пенсійного фонду України, через Дію, у сервісних центрах Пенсійного фонду, у ЦНАП, через уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад відповідної громади, а також поштою.

