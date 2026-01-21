Де в Європі найдешевше та найдорожче житло

Global Property Guide оновив рейтинг орендних ставок у європейських містах за медіанною «asking rent» ціною — тобто заявленою в оголошеннях вартістю оренди 1-кімнатної квартири. У вибірці порівнюються міста з різних країн Європи, а дані агрегуються з локальних порталів нерухомості. Останнє оновлення датоване січнем 2026 року

Найдорожчою локацією в таблиці стало Монако (Монако) — €6 500 на місяць. Такий рівень цін для крихітної держави-міста на Лазуровому узбережжі не виглядає несподіванкою: країна асоціюється з преміальною нерухомістю, яхтовою інфраструктурою та великими подіями на кшталт Гран-прі Монако у Формулі-1. Водночас високі витрати частково компенсуються доходами: за оцінками місцевих джерел, у 2025 році середня зарплата в Монако становила близько €4 900 брутто на місяць, а медіанна — близько €3 300 брутто.

Топ-5 найдорожчих міст (медіанна «asking rent» за 1-кімнатну квартиру):

Монако, Монако — €6 500 Лондон, Велика Британія — €2 680 Цюрих, Швейцарія — €2 570 Амстердам, Нідерланди — €2 255 Рейк’явік, Ісландія — €2 250

Лондон (Велика Британія) традиційно залишається одним із найдорожчих мегаполісів Європи завдяки концентрації фінансового сектору та великого ринку праці. Однак рівень доходів у столиці також один із найвищих у країні: за даними британської статистики, медіанна річна зарплата у Великій Британії в 2025 році була близько £38 100, а у Лондоні медіанний рівень для повної зайнятості сягає близько £49 700.

На протилежному кінці рейтингу — Балкани. Найдешевшим містом у добірці стало Скоп’є (Північна Македонія) з медіанною заявленою орендою €250 на місяць. Це столиця країни, яка активно розвиває туризм і позиціонує себе як доступний напрям у Південно-Східній Європі, зокрема завдяки близькості до регіону Охрида, внесеного до списку ЮНЕСКО. Однак низька оренда корелює з нижчим рівнем доходів: за даними держстатистики Північної Македонії, середня місячна «net wage» (чиста ЗП) у жовтні 2025 року становила 45 943 денари (близько $874).

Топ-5 найдешевших міст (медіанна «asking rent» за 1-кімнатну квартиру):

Скоп’є, Північна Македонія — €250 Сараєво, Боснія і Герцеговина — €280 Подгориця, Чорногорія — €530 Софія, Болгарія — €550 Кишинів, Молдова — €550

Окремо в таблиці згадується Київ (Україна): медіанна заявлена оренда 1-кімнатної квартири становить €615 на місяць — це ближче до нижньої частини списку, але помітно вище за мінімальні значення в рейтингу.

Важлива деталь: «asking rent» не дорівнює фактичній ціні в підписаних договорах, адже фінальна сума може змінюватися після торгу або залежно від умов (район, стан житла, тривалість оренди). Утім, саме цей індикатор добре показує «температуру» ринку — очікування орендодавців і загальний рівень доступності житла в конкретних містах.

Джерела: Global Property Guide (оновлення — січень 2026 року); Petrini Exclusive Real Estate (оцінка зарплат у Монако); Office for National Statistics / Annual Survey of Hours and Earnings (Велика Британія); State Statistical Office of North Macedonia (середня net wage); UNESCO (Охридський регіон).

