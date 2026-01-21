close-btn
Пенсії рекордно зростуть: на скільки підвищать виплати

21.01.2026 13:40
Ольга Деркач

Українські пенсіонери вже цієї весни можуть відчути зміни в гаманці: уряд готує суттєве підвищення виплат. Йдеться про одну з найбільших індексацій за останні роки, яка має бодай частково перекрити подорожчання товарів і послуг

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

В Україні наближається традиційна щорічна індексація пенсій, і в 2026 році її показник може становити 14,6%. Це помітно вище за рівні попередніх років. Такий стрибок пояснюють двома факторами: високою інфляцією, яка тиснула на ціни, і зростанням середньої заробітної плати, що також впливає на розрахунок підвищення.

Як рахуватимуть індексацію у 2026 році

Розмір підвищення визначають не «вручну», а за формулою. Вона спирається на два базові показники: інфляцію та те, як змінювалася середня зарплата за минулий рік. На підставі цих даних формують коефіцієнт, за яким пенсії перераховують і встановлюють оновлені суми виплат.

У 2026 році індексація, як і зазвичай, запланована на березень і має охопити більшість отримувачів пенсій. Водночас для окремих груп діятимуть спеціальні правила, тож на них стандартний механізм індексації може не поширюватися.

Цікаве по темі: Базова соціальна допомога: хто може оформити нову виплату та як це зробити

Хто у березні отримає більш відчутне підвищення пенсій

Рівень індексації 14,6% називають рекордним за останні роки, і головна його мета — зменшити втрати купівельної спроможності пенсій на тлі зростання цін. Однак у реальних гривнях підвищення буде різним: усе залежить від індивідуального розміру пенсії. Чим вища базова виплата, тим більш помітною стане доплата після перерахунку.

В уряді також наголошують, що фінальні параметри індексації оголосять після завершення всіх технічних розрахунків. Оновлені суми пенсіонери мають отримати вже разом із березневими виплатами.

Нагадаємо, що учасники бойових дій (УБД) мають право на 75% пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Водночас правила чітко пояснюють, що відбувається з розміром цієї знижки, якщо в одному домогосподарстві мешкають двоє чи більше УБД.

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
