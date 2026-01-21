Пенсії рекордно зростуть: на скільки підвищать виплати

Українські пенсіонери вже цієї весни можуть відчути зміни в гаманці: уряд готує суттєве підвищення виплат. Йдеться про одну з найбільших індексацій за останні роки, яка має бодай частково перекрити подорожчання товарів і послуг

В Україні наближається традиційна щорічна індексація пенсій, і в 2026 році її показник може становити 14,6%. Це помітно вище за рівні попередніх років. Такий стрибок пояснюють двома факторами: високою інфляцією, яка тиснула на ціни, і зростанням середньої заробітної плати, що також впливає на розрахунок підвищення.

Як рахуватимуть індексацію у 2026 році

Розмір підвищення визначають не «вручну», а за формулою. Вона спирається на два базові показники: інфляцію та те, як змінювалася середня зарплата за минулий рік. На підставі цих даних формують коефіцієнт, за яким пенсії перераховують і встановлюють оновлені суми виплат.

У 2026 році індексація, як і зазвичай, запланована на березень і має охопити більшість отримувачів пенсій. Водночас для окремих груп діятимуть спеціальні правила, тож на них стандартний механізм індексації може не поширюватися.

Хто у березні отримає більш відчутне підвищення пенсій

Рівень індексації 14,6% називають рекордним за останні роки, і головна його мета — зменшити втрати купівельної спроможності пенсій на тлі зростання цін. Однак у реальних гривнях підвищення буде різним: усе залежить від індивідуального розміру пенсії. Чим вища базова виплата, тим більш помітною стане доплата після перерахунку.

В уряді також наголошують, що фінальні параметри індексації оголосять після завершення всіх технічних розрахунків. Оновлені суми пенсіонери мають отримати вже разом із березневими виплатами.

