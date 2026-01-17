Як працюючому пенсіонеру платити менше податків

Багато українців і після призначення пенсії залишаються на роботі, аби підсилити щомісячний бюджет. Водночас далеко не всі знають: навіть отримуючи пенсію, можна скористатися податковою соціальною пільгою та зменшити податок із зарплати

Вимоги для отримання пільги

Працюючі пенсіонери мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП), якщо виконують умови, визначені законом. Податковий кодекс України (стаття 169) дозволяє зменшувати суму оподаткування лише щодо офіційної заробітної плати. Тобто пенсія сама по собі не позбавляє права на пільгу, адже вона не є базою для цього механізму.

Щоб ПСП застосовувалася, потрібно дотриматися кількох правил. По-перше, пільгу можна використовувати лише за одним місцем роботи — працівник сам обирає, де саме. По-друге, заробітна плата має вписуватися в граничний розмір, встановлений законодавством (розрахунок прив’язаний до прожиткового мінімуму). По-третє, необхідно подати роботодавцю письмову заяву на застосування ПСП.

Щоб зменшити суму ПДФО, який утримують із зарплати, пенсіонеру потрібно звернутися до бухгалтерії на роботі та написати заяву про застосування ПСП. Після цього пільгу враховує роботодавець, і це законним способом збільшує «чисту» суму виплат.

Коли податкова пільга не діє

Є ситуації, коли скористатися ПСП не вийде. Закон передбачає, що пільга не застосовується, якщо людина, окрім зарплати, має інші доходи, зокрема отримує стипендію з держбюджету, грошове забезпечення як військовослужбовець, дохід від підприємницької діяльності або дохід від іншої незалежної професійної діяльності.

Загальний принцип простий: ПСП працює лише щодо заробітної плати й не поширюється на інші види надходжень.

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічувалося 2,8 млн працюючих пенсіонерів. Їхня середня пенсія становила ₴7 069,37.

Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери за певних, чітко визначених законом умов можуть узагалі не платити за житлово-комунальні послуги. Хто має на це право та що потрібно, аби оформити 100% пільгу?

