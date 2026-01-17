close-btn
PaySpaceMagazine

Як працюючому пенсіонеру платити менше податків

17.01.2026 14:30
Ольга Деркач

Багато українців і після призначення пенсії залишаються на роботі, аби підсилити щомісячний бюджет. Водночас далеко не всі знають: навіть отримуючи пенсію, можна скористатися податковою соціальною пільгою та зменшити податок із зарплати

Як працюючому пенсіонеру платити менше податків

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Вимоги для отримання пільги

Працюючі пенсіонери мають право на податкову соціальну пільгу (ПСП), якщо виконують умови, визначені законом. Податковий кодекс України (стаття 169) дозволяє зменшувати суму оподаткування лише щодо офіційної заробітної плати. Тобто пенсія сама по собі не позбавляє права на пільгу, адже вона не є базою для цього механізму.

Щоб ПСП застосовувалася, потрібно дотриматися кількох правил. По-перше, пільгу можна використовувати лише за одним місцем роботи — працівник сам обирає, де саме. По-друге, заробітна плата має вписуватися в граничний розмір, встановлений законодавством (розрахунок прив’язаний до прожиткового мінімуму). По-третє, необхідно подати роботодавцю письмову заяву на застосування ПСП.

Щоб зменшити суму ПДФО, який утримують із зарплати, пенсіонеру потрібно звернутися до бухгалтерії на роботі та написати заяву про застосування ПСП. Після цього пільгу враховує роботодавець, і це законним способом збільшує «чисту» суму виплат.

Цікаве по темі: Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше

Коли податкова пільга не діє

Є ситуації, коли скористатися ПСП не вийде. Закон передбачає, що пільга не застосовується, якщо людина, окрім зарплати, має інші доходи, зокрема отримує стипендію з держбюджету, грошове забезпечення як військовослужбовець, дохід від підприємницької діяльності або дохід від іншої незалежної професійної діяльності.

Загальний принцип простий: ПСП працює лише щодо заробітної плати й не поширюється на інші види надходжень.

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічувалося 2,8 млн працюючих пенсіонерів. Їхня середня пенсія становила ₴7 069,37.

Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери за певних, чітко визначених законом умов можуть узагалі не платити за житлово-комунальні послуги. Хто має на це право та що потрібно, аби оформити 100% пільгу?

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як правильно оформити пенсію за віком в Україні

Скільки коштує рік стажу у 2026

Не лише пільги: за що пенсіонерів можуть оштрафувати

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Субсидія чи пільга на комуналку: що вигідніше 16.01.2026

Субсидія чи пільга на комуналку: що вигідніше
Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку 15.01.2026

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку
Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше 14.01.2026

Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше
НБУ помʼякшив валютні обмеження 14.01.2026

НБУ помʼякшив валютні обмеження
Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ 14.01.2026

Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ
Як правильно оформити пенсію за віком в Україні 14.01.2026

Як правильно оформити пенсію за віком в Україні
Вибір редакції
Всі
Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів

 Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
Останні новини
Сьогодні  13:00

Час на Марсі плине інакше: вчені довели теорію Ейнштейна

 Сьогодні  11:30

S&P 500 у 2026 році: головні прогнози експертів

 Сьогодні  10:00

Рецесія вже на горизонті — прогноз економіста

 16.01.2026  19:20

Кійосакі розповів, скільки коштуватиме срібло

 16.01.2026  18:40

OpenAI запустила новий ШІ-сервіс

 16.01.2026  17:40

США планують збудувати ядерний реактор на Місяці

 16.01.2026  16:40

4 причини інвестувати в криптовалюти навіть у період нестабільності

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.