Скільки коштує рік стажу у 2026

Пенсійна тема в Україні з року в рік стає напруженішою. Причина — реформа, що стартувала 2017 року й фактично запустила «гонитву за страховим стажем»: планка необхідних років роботи щороку піднімається й зростатиме до 2028 року. З 2026-го додалася ще одна зміна — подорожчав сам страховий стаж

Стаж, який потрібен для пенсії у 2026 році

Із 1 січня 2026 року діють оновлені вимоги Пенсійного фонду України:

60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу;

63 роки — не менше 23 років стажу;

65 років — достатньо 15 років стажу.

На практиці це означає, що людина з 25 роками офіційного стажу вже не зможе оформити пенсію у 60 років. У такій ситуації варіанти лише два: продовжувати працювати й накопичувати стаж або чекати до 63-річчя.

Як діяти, якщо стажу менше 15 років

Коли страхового стажу не набирається навіть 15 років, права на трудову пенсію немає взагалі — ані у 60, ані у 63 роки. Реальний вихід у такому разі один: державна соціальна допомога після 65 років, і то лише за умови підтвердження статусу малозабезпеченої особи.

Чому зараховується не весь стаж

Тут важливо розрізняти поняття. Трудовий стаж прирівнюється до страхового тільки до 1 січня 2004 року. Після цієї дати враховується лише той період, за який:

сплачувався ЄСВ (єдиний соціальний внесок);

була офіційна, легальна зайнятість.

Будь-яка неофіційна робота, навіть якщо вона тривала роками, під час призначення пенсії не зараховується.

Скільки коштує страховий стаж у 2026 році

Стаж, якого не вистачає, дозволено докупити через добровільну участь у системі пенсійного страхування. Але зі збільшенням мінімальної зарплати виросла й «ціна» стажу.

Розрахунок на 2026 рік:

мінімальна зарплата — 8 647 грн;

ЄСВ — 22%, тобто 1 902,34 грн;

1 місяць страхового стажу — 1 902,34 грн;

Саме цю суму Пенсійний фонд називає пільговою, якщо внесок сплачують наперед.

Докупівля стажу заднім числом

Коли стаж потрібен терміново (наприклад, щоб оформити пенсію вже зараз), застосовується підвищувальний коефіцієнт 2. Тоді один місяць обходиться приблизно у 3 805 грн.

Скільки коштує рік стажу

1 рік у 2026 році: 1 902,34 грн × 12 місяців = 22 828,08 грн

Тобто один «відсутній» рік стажу для виходу на пенсію коштуватиме майже 23 тис. грн, а якщо бракує кількох років — сума стає вже справді відчутною.

