Як правильно оформити пенсію за віком в Україні

14.01.2026 14:40
Ольга Деркач

Українцям, які вже наближаються до пенсійного віку, варто завчасно переглянути та впорядкувати свої документи. Така підготовка допоможе уникнути затягування з оформленням виплат і зменшить кількість додаткових звернень до Пенсійного фонду

Фото: freepik.com

Як подати документи на пенсію за віком

Насамперед майбутній пенсіонер має подати заяву на призначення пенсії. Зробити це можна в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання. Також доступний онлайн-варіант: подання в електронній формі через вебпортал ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Разом із заявою знадобляться основні документи: паспорт у формі книжечки або ID-картка з відомостями про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також документи, які підтверджують страховий стаж. Як підтвердження стажу можуть підійти трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, документи про зміну прізвища, а також свідоцтва про народження дітей.

Цікаве по темі: Скільки коштує рік стажу у 2026

За потреби або за бажанням, а також у ситуації, коли після 1 липня 2000 року недостатньо страхового стажу, подають довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до цієї дати. Окремим пакетом додаються документи, що підтверджують право на пільгову чи дострокову пенсію, а також посвідчення, які засвідчують особливий статус — ветерана війни, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, почесного донора або інших категорій, якщо є відповідні підстави.

У Пенсійному фонді підкреслюють: коли пакет документів повний і оформлений без помилок, пенсію призначають швидше — без зайвих перевірок, уточнень та затримок.

Нагадаємо, що незважаючи на пенсійні виплати, пільги та інші види державної підтримки, пенсіонерам важливо діяти за встановленими правилами. За порушення окремих норм законодавство передбачає фінансові наслідки — зокрема штрафи або повернення надміру отриманих коштів.

Джерело: На пенсії.

