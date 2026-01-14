Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше

Із січня українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Сума в них може змінитися навіть без підвищення тарифів — через щорічний перерахунок розрахункового обсягу споживання

Вартість доставки газу

Попри мораторій на підвищення тарифів на газ до завершення воєнного стану, плата за доставку може коригуватися раз на рік.

Газорозподільні компанії щороку оновлюють розрахунковий обсяг споживання. Його визначають за формулою: обсяг спожитого газу за попередній газовий рік (із 1 жовтня до 30 вересня) ділять на 12 місяців і множать на чинний тариф. Через це підсумкова сума в платіжці може змінитися.

Якщо домогосподарство споживало менше газу, щомісячна плата за доставку зменшиться. Якщо ж споживання зросло, платіж може стати більшим.

Також сума за доставку відрізняється залежно від регіону — вона прив’язана до газорозподільної компанії, що працює на відповідній території.

Тарифи на газ

Окремо від доставки українці щомісяця сплачують за фактично спожитий газ. Більшість споживачів (понад 12,5 млн) є клієнтами Нафтогазу, для них ціна становить 7,96 грн за 1 кубометр газу.

Інші постачальники встановлюють власні тарифи:

