close-btn
PaySpaceMagazine

Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше

14.01.2026 19:40
Микола Деркач

Із січня українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Сума в них може змінитися навіть без підвищення тарифів — через щорічний перерахунок розрахункового обсягу споживання

Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше

Фото: freepik.com

Вартість доставки газу

Попри мораторій на підвищення тарифів на газ до завершення воєнного стану, плата за доставку може коригуватися раз на рік.

Газорозподільні компанії щороку оновлюють розрахунковий обсяг споживання. Його визначають за формулою: обсяг спожитого газу за попередній газовий рік (із 1 жовтня до 30 вересня) ділять на 12 місяців і множать на чинний тариф. Через це підсумкова сума в платіжці може змінитися.

Якщо домогосподарство споживало менше газу, щомісячна плата за доставку зменшиться. Якщо ж споживання зросло, платіж може стати більшим.

Читайте також: Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025

Також сума за доставку відрізняється залежно від регіону — вона прив’язана до газорозподільної компанії, що працює на відповідній території.

Тарифи на газ

Окремо від доставки українці щомісяця сплачують за фактично спожитий газ. Більшість споживачів (понад 12,5 млн) є клієнтами Нафтогазу, для них ціна становить 7,96 грн за 1 кубометр газу.

Інші постачальники встановлюють власні тарифи:

Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше

Раніше ми також писали, що станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
НБУ помʼякшив валютні обмеження 14.01.2026

НБУ помʼякшив валютні обмеження
Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ 14.01.2026

Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ
Як правильно оформити пенсію за віком в Україні 14.01.2026

Як правильно оформити пенсію за віком в Україні
Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025 13.01.2026

Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025
Хто з онлайн-ритейлерів заробив найбільше у 2025 — YouControl 13.01.2026

Хто з онлайн-ритейлерів заробив найбільше у 2025 — YouControl
Скільки коштує рік стажу у 2026 13.01.2026

Скільки коштує рік стажу у 2026
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
Сьогодні  20:40

Кабмін схвалив проєкт нового Трудового кодексу та передав його до Ради

 Сьогодні  20:20

Науковці розробили дешевший акумулятор, який може опріснювати воду

 Сьогодні  19:20

На крипторинок надійшло понад $130 млрд за добу: Біткоїн очолив ралі

 Сьогодні  18:40

НБУ помʼякшив валютні обмеження

 Сьогодні  17:40

Верховна Рада скасувала Житловий кодекс

 Сьогодні  16:40

Скільки платежів через СЕП здійснено у 2025 — НБУ

 Сьогодні  15:40

Телескоп Габбл впаде на Землю: чи загрожує це людям

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.