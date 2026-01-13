close-btn
Скільки грошей держава виділила на пенсії та інші соцвиплати у 2025

13.01.2026 17:10
Микола Деркач

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов’язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд гривень

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Ці кошти було розподілено на:

  • фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду, – 241,8 млрд грн;
  • соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, – 83,8 млрд грн, із яких понад 17,8 млрд грн – на «Зимову підтримку 2025», а 66 млрд грн – на підтримку громадян, зокрема майже 1,1 млн внутрішньо переміщених осіб;
  • надання пільг і житлових субсидій громадянам (2,8 млн домогосподарств) – 35,9 млрд грн;
  • соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог майже 623 тис. отримувачам, – 22,6 млрд грн;
  • підтримку понад 166,2 тис. малозабезпечених сімей – 14,9 млрд грн;
  • соціальний захист осіб з інвалідністю – 7,4 млрд гривень.

Фото: mof.gov.ua

«У 2025 році завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечено стабільне фінансування ключових соціальних видатків державного бюджету. Наші громадяни отримали вчасно й у  призначених їм обсягах соціальні виплати і пенсії. Заборгованість із таких виплат відсутня. Забезпечення соціального захисту громадян і надалі залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики. Цього року продовжується фінансування пенсій, пільг і житлових субсидій, допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також заходів із соціального захисту осіб з інвалідністю та підтримки громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до бюджету-2026», – зазначив перший заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Детально з інформацією щодо видатків на окремі види допомог, а також стосовно чисельності осіб, які ними користуються, можна ознайомитись на інтерактивному дашборді.

Раніше ми також писали, що станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

