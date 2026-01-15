close-btn
Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку

15.01.2026 15:40
Ольга Деркач

Деякі українські пенсіонери за певних, чітко визначених законом умов можуть узагалі не платити за житлово-комунальні послуги. Хто має на це право та що потрібно, аби оформити 100% пільгу?

Фото: freepik.com

Окремі категорії пенсіонерів справді можуть бути повністю звільнені від оплати комуналки.

Згідно з пенсійним законодавством, стовідсоткову пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на визначених посадах і після завершення трудової діяльності продовжують жити там само.

Право на таку пільгу, зокрема, стосується людей, які працювали за такими напрямами:

  • педагогічні працівники;
  • працівники медичної та фармацевтичної сфери;
  • спеціалісти із захисту рослин;
  • працівники музеїв і бібліотек;
  • працівники державних та комунальних закладів культури, а також закладів освіти сфери культури.

Цікаве по темі: Як правильно оформити пенсію за віком в Україні

Щоб пільгу призначили, необхідно одночасно відповідати кільком обов’язковим критеріям. Зокрема, мають виконуватися такі умови:

  • стаж роботи на відповідних посадах повинен становити щонайменше три роки;
  • на момент виходу на пенсію людина має працювати саме на цих посадах.

Як пенсіонеру оформити пільгу на оплату комунальних послуг

Щоб призначили пільгу пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільги, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати пакет документів. Зокрема, подаються:

  • заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • документи, які підтверджують факт проживання в сільській місцевості.

Нагадаємо, що із січня українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Сума в них може змінитися навіть без підвищення тарифів — через щорічний перерахунок розрахункового обсягу споживання.

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
