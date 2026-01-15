Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку

Деякі українські пенсіонери за певних, чітко визначених законом умов можуть узагалі не платити за житлово-комунальні послуги. Хто має на це право та що потрібно, аби оформити 100% пільгу?
Окремі категорії пенсіонерів справді можуть бути повністю звільнені від оплати комуналки.
Згідно з пенсійним законодавством, стовідсоткову пільгу на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на визначених посадах і після завершення трудової діяльності продовжують жити там само.
Право на таку пільгу, зокрема, стосується людей, які працювали за такими напрямами:
- педагогічні працівники;
- працівники медичної та фармацевтичної сфери;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв і бібліотек;
- працівники державних та комунальних закладів культури, а також закладів освіти сфери культури.
Щоб пільгу призначили, необхідно одночасно відповідати кільком обов’язковим критеріям. Зокрема, мають виконуватися такі умови:
- стаж роботи на відповідних посадах повинен становити щонайменше три роки;
- на момент виходу на пенсію людина має працювати саме на цих посадах.
Як пенсіонеру оформити пільгу на оплату комунальних послуг
Щоб призначили пільгу пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільги, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати пакет документів. Зокрема, подаються:
- заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу;
- документи, які підтверджують факт проживання в сільській місцевості.
