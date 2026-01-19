Як зарахувати закордонний стаж до українського: нові правила

З 16 травня 2025 року в Україні діє нова процедура підтвердження та зарахування періодів роботи в інших державах до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України №562, яка затвердила відповідний порядок

За новими правилами іноземний стаж не зараховується автоматично, але його можна офіційно підтвердити та додати до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію в Україні. Водночас цей стаж впливає лише на право отримати пенсію, а не на її розмір: сума української пенсії розраховується виключно з українських страхових внесків, а зарплата, отримана за кордоном, на виплату не впливає.

Що потрібно зробити

Для зарахування періодів роботи за кордоном необхідно підготувати підтвердні документи. Це можуть бути довідки від іноземного роботодавця, трудові або цивільно-правові договори, витяги з іноземних систем соціального страхування.

Читайте також: Субсидія чи пільга на комуналку: що вигідніше

Документи потрібно легалізувати, перекласти українською мовою та засвідчити відповідно до вимог законодавства.

Після цього їх подають до Пенсійного фонду України разом із заявою під час оформлення пенсії.

На що звернути увагу

Оформлення довідок та їх легалізація з-за кордону може тривати кілька місяців, тож документи радять готувати завчасно. Для точного переліку вимог варто орієнтуватися на порядок, затверджений постановою КМУ №562.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку

Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше

Як правильно оформити пенсію за віком в Україні

За матеріалами napensii.ua.