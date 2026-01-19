close-btn
PaySpaceMagazine

Як зарахувати закордонний стаж до українського: нові правила

19.01.2026 12:40
Микола Деркач

З 16 травня 2025 року в Україні діє нова процедура підтвердження та зарахування періодів роботи в інших державах до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Йдеться про постанову Кабінету Міністрів України №562, яка затвердила відповідний порядок

Як зарахувати закордонний стаж до українського: нові правила

Фото: freepik.com

За новими правилами іноземний стаж не зараховується автоматично, але його можна офіційно підтвердити та додати до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію в Україні. Водночас цей стаж впливає лише на право отримати пенсію, а не на її розмір: сума української пенсії розраховується виключно з українських страхових внесків, а зарплата, отримана за кордоном, на виплату не впливає.

Що потрібно зробити

Для зарахування періодів роботи за кордоном необхідно підготувати підтвердні документи. Це можуть бути довідки від іноземного роботодавця, трудові або цивільно-правові договори, витяги з іноземних систем соціального страхування.

Читайте також: Субсидія чи пільга на комуналку: що вигідніше

Документи потрібно легалізувати, перекласти українською мовою та засвідчити відповідно до вимог законодавства.

Після цього їх подають до Пенсійного фонду України разом із заявою під час оформлення пенсії.

На що звернути увагу

Оформлення довідок та їх легалізація з-за кордону може тривати кілька місяців, тож документи радять готувати завчасно. Для точного переліку вимог варто орієнтуватися на порядок, затверджений постановою КМУ №562.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку

Платіжки за газ зростуть: хто платитиме більше

Як правильно оформити пенсію за віком в Україні

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоЛайфхакиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція 13.01.2026

Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція
Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах 02.01.2026

Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах
Як розпізнати фінансову піраміду: ключові ознаки 29.12.2025

Як розпізнати фінансову піраміду: ключові ознаки
Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ 25.12.2025

Що робити, якщо не вдалось пройти ідентифікацію в ПФУ
Як убезпечити себе від шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу 15.12.2025

Як убезпечити себе від шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу
Як отримати соціальну допомогу через Дію 31.10.2025

Як отримати соціальну допомогу через Дію
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  21:10

Яка зарплата у жителів США — офіційний звіт

 Сьогодні  20:20

Threads обійшов соцмережу X за кількістю мобільних користувачів

 Сьогодні  19:40

2 криптовалюти, які можуть зробити інвестора мільйонером у 2026 році

 Сьогодні  19:00

Скільки б ви заробили, інвестувавши $1 000 у портфель Кійосакі у 2026

 Сьогодні  18:20

Творець ChatGPT хоче об’єднати мозок людини з ШІ

 Сьогодні  17:40

Кількість транзакцій у мережі Ethereum досягла історичного максимуму

 Сьогодні  17:00

Revolut Pay приєднався до протоколу Google для агентної комерції

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.