Субсидія чи пільга на комуналку: що вигідніше

В Україні діє кілька форматів підтримки для оплати житлово-комунальних послуг, найпоширеніші з них — житлова субсидія та пільга. Обидва інструменти зменшують суму в платіжках, але працюють по-різному: субсидія напряму прив’язана до доходів і майнового стану, а пільга — до статусу людини (і лише інколи — до доходів)
Про житлову субсидію
Житлова субсидія — це державна грошова допомога для домогосподарств із невисокими доходами. Її призначають тим, кому складно самостійно покривати повну вартість комунальних послуг. Розмір субсидії визначають за фінансовим і майновим становищем родини: якщо доходи невеликі, держава компенсує частину витрат на комуналку.
Субсидію розраховують окремо для двох періодів:
- неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;
- опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.
Подати документи на субсидію можуть:
- людина, яка зареєстрована в житлі;
- людина, яка не має реєстрації, але фактично проживає там за договором оренди;
- індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не введено в експлуатацію, але нарахування за житлово-комунальні послуги вже здійснюються;
- внутрішньо переміщена особа, яка живе у приміщенні без реєстрації та без укладеного договору оренди;
- опікун або піклувальник — якщо звернення подається за неповнолітню дитину без батьківської опіки чи за недієздатну особу працездатного віку, над якою встановлено опіку.
Про пільгу на оплату комунальних послуг
Пільга — це передбачена законом перевага для окремих категорій громадян. Вона надає знижку на оплату газу, електроенергії, освітлення та інших комунальних послуг — у межах, визначених для конкретної категорії, від 25% до 100%.
Розмір знижки залежить від статусу отримувача. Зокрема:
- діти війни — 25%;
- члени сімей загиблих захисників — 50%;
- багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів — 50%;
- дружина або чоловік померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей — 50%;
- сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю — 50%;
- окремі категорії осіб із числа жертв нацистських переслідувань — 50%;
- учасники війни — 50%;
- учасники бойових дій — 75%;
- особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%;
- пенсіонери, які працювали раніше педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах і селищах — 100%;
- люди, які проживають у селах і селищах та працюють або працювали в музеях, державних і комунальних закладах культури, а також у закладах освіти сфери культури — 100%.
Пільгу можуть призначати як із урахуванням доходів сім’ї, так і без урахування доходів — це залежить від конкретної категорії отримувача.
Чи можна одночасно отримувати і субсидію, і пільгу
У ПФУ пояснюють: якщо людина одночасно має право і на пільгу, і на житлову субсидію, держава призначає лише один вид допомоги. Тож отримувачеві потрібно самостійно обрати, що вигідніше — з огляду на рівень доходів, склад сім’ї та суму щомісячних комунальних нарахувань.
