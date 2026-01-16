close-btn
Субсидія чи пільга на комуналку: що вигідніше

16.01.2026 13:40
Ольга Деркач

В Україні діє кілька форматів підтримки для оплати житлово-комунальних послуг, найпоширеніші з них — житлова субсидія та пільга. Обидва інструменти зменшують суму в платіжках, але працюють по-різному: субсидія напряму прив’язана до доходів і майнового стану, а пільга — до статусу людини (і лише інколи — до доходів)

Фото: freepik.com

Про житлову субсидію

Житлова субсидія — це державна грошова допомога для домогосподарств із невисокими доходами. Її призначають тим, кому складно самостійно покривати повну вартість комунальних послуг. Розмір субсидії визначають за фінансовим і майновим становищем родини: якщо доходи невеликі, держава компенсує частину витрат на комуналку.

Субсидію розраховують окремо для двох періодів:

  • неопалювальний сезон — з 1 травня до 30 вересня;
  • опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Подати документи на субсидію можуть:

  • людина, яка зареєстрована в житлі;
  • людина, яка не має реєстрації, але фактично проживає там за договором оренди;
  • індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не введено в експлуатацію, але нарахування за житлово-комунальні послуги вже здійснюються;
  • внутрішньо переміщена особа, яка живе у приміщенні без реєстрації та без укладеного договору оренди;
  • опікун або піклувальник — якщо звернення подається за неповнолітню дитину без батьківської опіки чи за недієздатну особу працездатного віку, над якою встановлено опіку.

Про пільгу на оплату комунальних послуг

Пільга — це передбачена законом перевага для окремих категорій громадян. Вона надає знижку на оплату газу, електроенергії, освітлення та інших комунальних послуг — у межах, визначених для конкретної категорії, від 25% до 100%.

Цікаве по темі: Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку

Розмір знижки залежить від статусу отримувача. Зокрема:

  • діти війни — 25%;
  • члени сімей загиблих захисників — 50%;
  • багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів — 50%;
  • дружина або чоловік померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей — 50%;
  • сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю — 50%;
  • окремі категорії осіб із числа жертв нацистських переслідувань — 50%;
  • учасники війни — 50%;
  • учасники бойових дій — 75%;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%;
  • пенсіонери, які працювали раніше педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах і селищах — 100%;
  • люди, які проживають у селах і селищах та працюють або працювали в музеях, державних і комунальних закладах культури, а також у закладах освіти сфери культури — 100%.

Пільгу можуть призначати як із урахуванням доходів сім’ї, так і без урахування доходів — це залежить від конкретної категорії отримувача.

Чи можна одночасно отримувати і субсидію, і пільгу

У ПФУ пояснюють: якщо людина одночасно має право і на пільгу, і на житлову субсидію, держава призначає лише один вид допомоги. Тож отримувачеві потрібно самостійно обрати, що вигідніше — з огляду на рівень доходів, склад сім’ї та суму щомісячних комунальних нарахувань.

Джерело: 24 Канал.

