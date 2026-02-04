close-btn
Найкращі країни світу для виходу на пенсію у 2026 році

04.02.2026 18:20
Микола Деркач

Якщо ви коли-небудь замислювалися про вихід на пенсію за кордоном, потрібно врахувати безліч чинників. На щастя, у щорічному звіті International Living аналізуються ключові параметри — від вартості життя до того, наскільки легко експатам переїхати. Ознайомлення з цим матеріалом може значно спростити процес вибору країни

Фото: chatgpt.com

Серед найважливіших критеріїв — візові вимоги, система охорони здоров’я та клімат країни. Проаналізувавши 195 держав, дослідження назвало Грецію найкращим напрямком для виходу на пенсію у 2026 році. У Греції теплий клімат і активна спільнота, а експати можуть орендувати будинок із трьома спальнями та видом на море від £900 на місяць.

За даними International Insurance, система охорони здоров’я в Греції поєднує державну медицину та приватні компанії. Пенсіонери можуть платити приблизно £220 на місяць за приватне медичне обслуговування, щоб отримувати стабільно якісну допомогу.

«Також у країні високі показники забезпеченості населення медичними спеціалістами, а базова невідкладна допомога безкоштовна для всіх, навіть для іноземців. Аптеки, клініки з прийомом у неробочий час та громадські медичні центри пропонують більше варіантів допомоги. У невеликих містах і на віддалених островах аптеки оснащені для надання багатьох медичних послуг, зокрема допомоги у разі незначних невідкладних випадків», — йдеться у матеріалі.

Читайте також: Деякі українці можуть отримати додаткову 1000 гривень до пенсії

Другою найкращою країною для переїзду у 2026 році стала Панама. Там є активна спільнота експатів, а також можна обирати між державною та приватною медициною, причому приватний сектор пропонує сучасні умови та персонал, що розмовляє англійською.

Популярні пенсійні напрямки, як-от Іспанія, Португалія та Італія, також увійшли до топ-10.

Топ країн для виходу на пенсію у 2026 році

  1. Греція
  2. Панама
  3. Коста-Рика
  4. Португалія
  5. Мексика
  6. Італія
  7. Франція
  8. Іспанія
  9. Таїланд
  10. Малайзія

Нагадаємо, що не всі знають, що українське законодавство дозволяє оформити пенсію раніше встановленого віку. У визначених ситуаціях держава підтримує людей, які залишилися без роботи напередодні пенсії або втратили можливість продовжувати працювати через стан здоров’я. Кому саме доступний достроковий вихід на пенсію, пояснює інспекторка з кадрів Тетяна Дейко.

