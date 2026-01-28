close-btn
Чи потрібно українцям декларувати «Нацкешбек» та «зимову тисячу» — НАЗК

28.01.2026 16:40
Ольга Деркач

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до публічних службовців, які оформлювали державну підтримку та вже отримали виплати за відповідними програмами, з роз’ясненням: відповідно до вимог чинного законодавства, така допомога належить до категорії доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню

Фото: freepik.com

У НАЗК пояснили, що «кошти, отримані в межах програм «Кешбек «Зроблено в Україні» («Національний кешбек»), «єПідтримка» «Зимова Підтримка», зазначаються в розділі 11 «Доходи, в тому числі подарунки» декларації».

При цьому, як зазначається в заяві, під час вибору потрібного виду доходу («єПідтримка», «Зимова підтримка», «Національний кешбек “Зроблено в Україні”») інформація про джерело надходження підтягуватиметься автоматично.

Окремо в агентстві нагадали про одноразову натуральну допомогу «Пакунок малюка» (Baby-box). Її слід відображати в декларації лише тоді, коли відбулася монетизація — тобто коли допомогу було отримано не у вигляді набору, а в грошовій формі.

Також у НАЗК наголосили: у розділі 12.1 декларант має вказати дані про банк, у якому відкрито картку для зарахування соціальних виплат у межах зазначених державних програм.

Джерело: Судово-юридична газета.

