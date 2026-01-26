close-btn
Хто увійшов до топ-10 українських бізнесменів — Опендатабот

26.01.2026 13:30
Ольга Деркач

Опендатабот склав перелік українських бізнесменів: 67 тисяч власників компаній, бізнес яких має дохід від 10 млн грн та своєчасно подає фінансову звітність. Це 19% від загальної кількості власників компаній в країні. 73% з них — чоловіки. Половина з них зосереджена у 5 регіонах: Київ та область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. 80% бізнесменів мають річний дохід менш як 100 млн грн. А потрапити у сотню лідерів можна із доходом компаній понад 8,99 млрд грн

Фото: freepik.com

67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу — серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч. Чоловіки переважають у переліку лідерів українського бізнесу: 73%.

Слідкуємо за лідерами на сторінці про Рейтинг українських бізнесменів. Якщо ви є власником компанії та ваш бізнес своєчасно та регулярно подає фінзвітність — шукайте себе у переліку.

«Ми вирішили обрати як відправну точку для рейтингу власників компаній із доходом у 10+ млн грн. Це саме той поріг, на якому вже не працює єдиний податок та межа, за якою справа починає ставати бізнесом — зі структуруванням, звітністю та всіма податками», — пояснює СЕО Опендатаботу Олексій Іванкін.

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці — 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Інфографіка: Опендатабот

Аби потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 млрд грн. Вхідний поріг у топ-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1 355 бізнесменів.

Інфографіка: Опендатабот

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.

Інфографіка: Опендатабот

До десятки найкращих підприємців за доходом компаній потрапили добре знайомі українцям імена. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу. Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі ОККО — його бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу. На третьому — Юрій Косюк, власник мережі МХП, із доходом 110,6 млрд грн. У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі — Світлана Івахів — власниця компаній WOG, КОМО та Галичина. Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 млрд грн.

Джерело: Опендатабот.

