Хто увійшов до топ-10 українських бізнесменів — Опендатабот

Опендатабот склав перелік українських бізнесменів: 67 тисяч власників компаній, бізнес яких має дохід від 10 млн грн та своєчасно подає фінансову звітність. Це 19% від загальної кількості власників компаній в країні. 73% з них — чоловіки. Половина з них зосереджена у 5 регіонах: Київ та область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. 80% бізнесменів мають річний дохід менш як 100 млн грн. А потрапити у сотню лідерів можна із доходом компаній понад 8,99 млрд грн

67 651 бізнесмен в Україні володіє компаніями з доходом у понад 10 млн грн. Це 19% від загальної кількості власників бізнесу — серед тих, хто своєчасно подав фінансову звітність, таких наразі нараховується понад 360 тисяч. Чоловіки переважають у переліку лідерів українського бізнесу: 73%.

Слідкуємо за лідерами на сторінці про Рейтинг українських бізнесменів. Якщо ви є власником компанії та ваш бізнес своєчасно та регулярно подає фінзвітність — шукайте себе у переліку.

«Ми вирішили обрати як відправну точку для рейтингу власників компаній із доходом у 10+ млн грн. Це саме той поріг, на якому вже не працює єдиний податок та межа, за якою справа починає ставати бізнесом — зі структуруванням, звітністю та всіма податками», — пояснює СЕО Опендатаботу Олексій Іванкін.

Цікаве по темі: Скільки компаній стали банкрутами у 2025 році — Опендатабот

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці — 22% від загальної кількості. До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Аби потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 млрд грн. Вхідний поріг у топ-1000 значно менший: від 1,29 млрд грн на рік.

80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 млн грн на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 млрд грн — це 1 355 бізнесменів.

70% бізнесменів, що потрапили у топ 100, мають українську реєстрацію. До п’ятірки також потрапили власники компаній з пропискою Кіпру, Великої Британії, США та Швейцарії.

До десятки найкращих підприємців за доходом компаній потрапили добре знайомі українцям імена. Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 млрд грн доходу. Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі ОККО — його бізнеси загалом принесли 151,7 млрд грн доходу. На третьому — Юрій Косюк, власник мережі МХП, із доходом 110,6 млрд грн. У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако. Єдина жінка у топі — Світлана Івахів — власниця компаній WOG, КОМО та Галичина. Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки українців виїхали за кордон і не повернулися у 2025 — Опендатабот

В якій області найбільше затримують зарплату — Опендатабот

Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

Джерело: Опендатабот.