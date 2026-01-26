close-btn
Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу

26.01.2026 17:40
Ольга Деркач

Уряд запускає грантову допомогу для підприємців на генератори та зарядні станції в межах програми Власна справа. Мета — щоб бізнес міг працювати й надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень і блекаутів

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації на офіційному вебсайті.

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу з чітким цільовим призначенням. Кошти можна буде використати лише на забезпечення резервного або автономного живлення: купівлю генераторів, акумуляторів та інверторів, оренду чи лізинг такого обладнання, а також його встановлення та обслуговування.

Підтримка буде адресною — її зможуть отримати ФОПи 2-ї та 3-ї груп єдиного податку, які працюють у сферах базових товарів і послуг: магазини, аптеки, сервіси, майстерні тощо.

Цікаве по темі: Українські стартапи можуть залучити до €40 000: грантова програма Startup EDGE

Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників: за 1 працівника передбачено 7 500 грн, за 2 — 9 000 грн, за 3 — 10 500 грн, за 4 — 12 000 грн, за 5 — 13 500 грн, за 6 і більше — 15 000 грн.

Подати заявку на грант уже скоро можна буде на порталі Дія. У повідомленні також наголошують, що програма має допомогти бізнесу не зупинятися навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив єдиний формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються в межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу. Спершу вимоги діятимуть для програм Власна справа та Гранти для ветеранів і членів їхніх родин, що адмініструються Державною службою зайнятості.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання мікрогрантів для започаткування або розвитку власного бізнесу (постанова №738), який вступив в дію з 1 січня 2026 року. Це — модернізація однієї з найпопулярніших державних програм підтримки підприємництва «Власна Справа»

