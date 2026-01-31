close-btn
Хто з українців може вийти на пенсію раніше

31.01.2026 13:00
Микола Деркач

Не всі знають, що українське законодавство дозволяє оформити пенсію раніше встановленого віку. У визначених ситуаціях держава підтримує людей, які залишилися без роботи напередодні пенсії або втратили можливість продовжувати працювати через стан здоров’я. Кому саме доступний достроковий вихід на пенсію, пояснює інспекторка з кадрів Тетяна Дейко

Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто може вийти на пенсію раніше

Як зазначає Тетяна Дейко, достроково вийти на пенсію можуть працівники, яким до пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року, якщо трудовий договір розірвали з ініціативи роботодавця у зв’язку з ліквідацією підприємства, реорганізацією або банкрутством, перепрофілюванням, а також скороченням чисельності чи штату працівників. Такі гарантії передбачені Законом України «Про зайнятість населення».

Умови для дострокового виходу на пенсію

Щоб скористатися правом на дострокову пенсію, звільнений працівник має зареєструватися як безробітний у центрі зайнятості не пізніше ніж через 30 календарних днів із дати звільнення. Далі протягом семи календарних днів після реєстрації він не повинен отримати підходящу роботу.

Якщо ці умови виконані, до служби зайнятості подають заяву про надання клопотання до Пенсійного фонду України та заяву про припинення реєстрації в центрі зайнятості.

Дострокова пенсія за станом здоров’я

Право на достроковий вихід на пенсію мають і працівники, з якими трудовий договір розірвали з ініціативи роботодавця через невідповідність займаній посаді за станом здоров’я. Цю підставу потрібно підтвердити документально.

Зокрема, це може бути довідка закладу охорони здоров’я з висновком лікарсько-консультативної комісії, повідомлення про групу інвалідності або виписка з акту огляду МСЕК чи індивідуальна програма реабілітації (за наявності), а також медична довідка про проходження обов’язкового попереднього або періодичного медогляду.

«Якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу — тимчасово або без обмеження строку — через відсутність відповідних вакансій (що має бути зафіксовано актом), після звільнення він також може претендувати на дострокову пенсію», — відзначила Тетяна Дейко.

Раніше ми також писали, що в Україні окремі домогосподарства можуть розраховувати на фінансову підтримку від Благодійного фонду «Право на захист». Ініціатива охоплює мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Харківської областей.

