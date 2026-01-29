Деякі українці можуть отримати майже 11 тис. грн допомоги

В Україні окремі домогосподарства можуть розраховувати на фінансову підтримку від Благодійного фонду «Право на захист». Ініціатива охоплює мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Харківської областей

Хто може претендувати на виплати

Фінансова допомога надається кожному члену домогосподарства у розмірі 10 800 гривень — це одноразова виплата за три місяці. Подати заявку можуть люди, які одночасно відповідають усім базовим умовам.

Передусім йдеться про осіб, які протягом останніх трьох місяців не отримували грошову допомогу від інших благодійних або гуманітарних організацій. Заявники мають бути громадянами України або іноземцями з чинною посвідкою на проживання, бути зареєстрованими як внутрішньо переміщені особи після 24 лютого 2022 року та фактично проживати в одній із чотирьох областей, де діє програма. Ще одна обов’язкова умова — середньомісячний дохід домогосподарства на одну особу не повинен перевищувати 6 318 гривень без урахування соціальних виплат і пільг.

Крім цього, сім’я має належати щонайменше до однієї з категорій вразливості. Це можуть бути домогосподарства, де є самотній дорослий із дитиною або дітьми, сім’ї, що складаються лише з людей віком від 60 років, або літні особи, які виховують дітей. До вразливих також належать родини з трьома й більше дітьми, домогосподарства з дитиною до двох років, з вагітною жінкою, з особою з інвалідністю І чи II групи або дитиною з інвалідністю, а також сім’ї, де є люди з тяжкими захворюваннями з визначеного переліку.

Які документи потрібні

Для участі в програмі заявник має підготувати пакет документів. Серед них — паспорт громадянина України або закордонний паспорт, а для дітей — свідоцтво про народження. Іноземцям необхідно надати чинну посвідку на проживання. Також потрібні реєстраційні номери облікових карток платників податків усіх членів домогосподарства, включно з дітьми, документи, що підтверджують статус ВПО та належність до категорії вразливості, а також реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Банківський рахунок має бути особистим, гривневим, відкритим у будь-якому українському банку на ім’я заявника та залишатися активним щонайменше шість місяців. Він повинен приймати грошові перекази. Для реєстрації не підходять рахунки програм єПідтримка, єМалятко, єВідновлення, Дія.Картка та Національний кешбек.

Скільки виплачують

Загальна сума допомоги становить 10 800 гривень на одну людину, що еквівалентно 3 600 гривням на місяць упродовж трьох місяців. Кошти перераховують одноразово окремо кожному члену домогосподарства на банківський рахунок, зазначений під час реєстрації.

Виплати за неповнолітніх, осіб з інвалідністю або недієздатних отримують їхні законні представники — за умови надання відповідних підтвердних документів.

