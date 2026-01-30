close-btn
Які пенсії отримують українці: Гетманцев назвав суми

30.01.2026 11:20
Микола Деркач

За даними ПФУ, станом на 1 січня 2026 року, 10,2 млн пенсіонерів у середньому отримували 6544,62 грн

Які пенсії отримують українці: Гетманцев назвав суми

Фото: t.me/getmantsevdanil, bank.gov.ua, freepik.com

Про це розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

  • Загалом у 2025 році до 5 тис. грн отримували 54,95% пенсіонерів, у 2024 році – 62,32%. Тобто за рік 7,37% пенсіонерів почали отримували пенсії вище 5 тис. грн.
  • Водночас у 2025 році 15,41% пенсіонерів отримували пенсію вище 10 тис. грн, у 2024 році – 12,20%. За рік кількість людей, що отримують понад 10 тис. грн, зросла на 3,21%.
  • 34,74% все ще отримують пенсії до 4 тис. грн (тобто до 95$). У сучасних реаліях цього ледь вистачає на базові потреби.

Політик зазначив, що поряд з цим існує пенсійна прірва – поки одні отримують мізерні виплати після десятиліть трудового стажу, інші отримують сотні тисяч гривень, і оформлюють пенсії у 30 років.

Читайте також: Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот

«Уже неодноразово наголошував – пенсійна реформа вкрай необхідна. З суттєвим підвищенням мінімальної пенсії та відповідним переглядом виплат, з системою заміщення трудових доходів на рівні не менше 40%, зі скасуванням несправедливих кланових привілеїв, — додав Данило Гетманцев. — Переконаний, що разом із Міністром соцполітики Денисом Улютіним маємо підготувати рішення про підвищення мінімальної пенсії щонайменше удвічі вже в березні цього року, додатково до індексації».

Також він наголосив, що ресурс для цього в Пенсійному фонді є.

Зауважимо, що за 11 місяців 2025 року чистий прибуток платоспроможних банків сягнув 146,4 млрд грн, що на 15 млрд грн більше за показники минулого року. Попри воєнні ризики, 52 з 59 банків залишаються прибутковими.

Раніше ми також писали, що в Україні окремі домогосподарства можуть розраховувати на фінансову підтримку від Благодійного фонду «Право на захист». Ініціатива охоплює мешканців Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Харківської областей.

