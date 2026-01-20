Чи зростає знижка на комуналку, якщо в родині кілька пільговиків

Учасники бойових дій (УБД) мають право на 75% пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Водночас правила чітко пояснюють, що відбувається з розміром цієї знижки, якщо в одному домогосподарстві мешкають двоє чи більше УБД

Законодавство гарантує учасникам бойових дій 75% знижки на житлово-комунальні послуги. Але важливий нюанс у тому, чи може така пільга «подвоїтися», коли в сім’ї або в помешканні одночасно проживають кілька УБД.

У Пенсійному фонді України нагадують, що Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлює 75% знижку на оплату комунальних послуг для учасників бойових дій, а також для членів їхніх сімей, які проживають разом із ними. При цьому пільга діє не на будь-які обсяги, а лише в межах визначених державою норм споживання.

Якщо за однією адресою мешкають двоє або більше учасників бойових дій, розмір знижки не додається. Тобто 75% не перетворюються на 150%. У такому випадку пільга все одно надається в розмірі 75% плати за житлово-комунальні послуги, але в межах установлених норм споживання, розрахованих на двох осіб.

Як оформити пільгу на оплату комунальних послуг

Щоб отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати дві заяви: першу — для внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), другу — про призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Під час звернення необхідно пред’явити паспорт громадянина України, реєстраційний номер платника податків і посвідчення учасника бойових дій.

Якщо пільгу потрібно оформити не за місцем реєстрації, слід додатково підтвердити фактичне проживання. Для цього можуть знадобитися довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла, довідка про сплату житлово-комунальних послуг за іншою адресою (не за місцем реєстрації) або будь-який інший офіційний документ, який підтверджує, де саме фактично проживає пільговик. Якщо таких документів немає, подається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання, який оформлює посадова особа виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.

