Втрата годувальника: як призначають пенсію у 2026 році

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають відповідно до закону №1058 Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Виплата передбачена для підтримки непрацездатних членів родини померлого та має забезпечити мінімальний рівень доходу

Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

За статтею 30 закону №1058, на пенсію можуть претендувати члени сім’ї, які були непрацездатними на момент смерті годувальника. Йдеться, зокрема, про дружину або чоловіка пенсійного віку чи з інвалідністю, батьків від 60 років або з інвалідністю, а також про дітей до 18 років і дітей з інвалідністю незалежно від віку.

Також право на пенсію зберігається за дітьми, які досягли 18 років і навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної або вищої освіти — на період навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Кожному непрацездатному члену родини призначають 50% пенсії, яку годувальник отримував би за віком. Якщо отримувачів двоє чи більше, між ними порівну розподіляють 100% виплати. Пенсію нараховують на період непрацездатності, а для осіб з інвалідністю та громадян віком від 60 років — безстроково.

Мінімальні суми у 2026 році та документи для оформлення

Для сімей військовослужбовців розмір пенсії становить від 30% до 70% грошового забезпечення, але не менше двох прожиткових мінімумів. У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб — 2 595 грн, тож мінімальна виплата дорівнює 5,19 тис. грн.

Для цивільних мінімальні гарантії залежать від кількості отримувачів: 100% прожиткового мінімуму — на одну особу, 120% — на двох, 150% — на трьох і більше. Непрацездатність підтверджується медичними документами.

Щоб оформити пенсію, потрібно подати заяву до ПФУ, паспорт та ІПН, свідоцтва про шлюб і смерть, а також довідку про перебування на утриманні.

Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери за певних, чітко визначених законом умов можуть узагалі не платити за житлово-комунальні послуги. Хто має на це право та що потрібно, аби оформити 100% пільгу?

