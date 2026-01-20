close-btn
Базова соціальна допомога: хто може оформити нову виплату та як це зробити

20.01.2026 15:40
Микола Деркач

Держава спрощує соцвиплати: кілька видів допомоги можна отримати за однією заявою. Пояснюємо, хто має право на базову соціальну допомогу та як її оформити у 2026 році

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Родини з низькими доходами можуть претендувати на базову соціальну допомогу. Це виплата, яка об’єднує кілька видів підтримки в одну, щоб зменшити кількість заяв і довідок.

Хто може отримати базову соціальну допомогу

Оформити виплату можуть:

  • малозабезпечені родини;
  • одинокі матері;
  • діти, батьки яких не сплачують аліменти або офіційно вважаються зниклими.

Виплата не призначається зазначеним категоріям, якщо вони:

  • перебувають за кордоном;
  • перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • проживають у зоні активних бойових дій.

Також допомогу не нададуть, якщо в родині є такі обставини:

  • є працездатні члени (від 18 років), які понад три місяці не працюють, не навчаються, не ведуть бізнес, не служать у війську та не стоять на обліку в центрі зайнятості;
  • протягом останнього часу хтось здійснював великі витрати або купував майно на суму понад 100 тис. грн (виняток — витрати на лікування, освіту та комунальні послуги);
  • на банківських рахунках або в облігаціях зберігається понад 100 тис. грн;
  • у власності є друга квартира або будинок (крім житла в зоні бойових дій або зруйнованого через війну);
  • є більше ніж одна автівка віком до 15 років (мопеди та причепи не враховуються).

Розмір допомоги

Суму базової соціальної допомоги визначають індивідуально. Вона залежить від складу сім’ї, віку дітей, наявних доходів і соціальних виплат, які вже призначені.

Як оформити базову соціальну допомогу

Подати заяву можна двома способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • онлайн у застосунку Дія.

Як подати заяву через Дію

  1. Оновіть застосунок і авторизуйтеся.
  2. Перейдіть: Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога.
  3. Перевірте автоматичний розрахунок суми.
  4. Натисніть Подати заяву.
  5. Оберіть Дія.Картку для зарахування коштів.
  6. Підтвердіть згоду на об’єднання соцвиплат в одну.
  7. Підпишіть заяву Дія.Підписом.
  8. Надішліть запрошення іншим повнолітнім членам родини для підпису.
  9. Після того як зберуться всі підписи, заява відправиться автоматично.
  10. Дочекайтеся сповіщення з рішенням щодо призначення допомоги.

Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери за певних, чітко визначених законом умов можуть узагалі не платити за житлово-комунальні послуги. Хто має на це право та що потрібно, аби оформити 100% пільгу?

За матеріалами napensii.ua.

