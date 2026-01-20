Базова соціальна допомога: хто може оформити нову виплату та як це зробити

Держава спрощує соцвиплати: кілька видів допомоги можна отримати за однією заявою. Пояснюємо, хто має право на базову соціальну допомогу та як її оформити у 2026 році
Родини з низькими доходами можуть претендувати на базову соціальну допомогу. Це виплата, яка об’єднує кілька видів підтримки в одну, щоб зменшити кількість заяв і довідок.
Хто може отримати базову соціальну допомогу
Оформити виплату можуть:
- малозабезпечені родини;
- одинокі матері;
- діти, батьки яких не сплачують аліменти або офіційно вважаються зниклими.
Виплата не призначається зазначеним категоріям, якщо вони:
- перебувають за кордоном;
- перебувають на тимчасово окупованих територіях;
- проживають у зоні активних бойових дій.
Також допомогу не нададуть, якщо в родині є такі обставини:
- є працездатні члени (від 18 років), які понад три місяці не працюють, не навчаються, не ведуть бізнес, не служать у війську та не стоять на обліку в центрі зайнятості;
- протягом останнього часу хтось здійснював великі витрати або купував майно на суму понад 100 тис. грн (виняток — витрати на лікування, освіту та комунальні послуги);
- на банківських рахунках або в облігаціях зберігається понад 100 тис. грн;
- у власності є друга квартира або будинок (крім житла в зоні бойових дій або зруйнованого через війну);
- є більше ніж одна автівка віком до 15 років (мопеди та причепи не враховуються).
Розмір допомоги
Суму базової соціальної допомоги визначають індивідуально. Вона залежить від складу сім’ї, віку дітей, наявних доходів і соціальних виплат, які вже призначені.
Як оформити базову соціальну допомогу
Подати заяву можна двома способами:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- онлайн у застосунку Дія.
Як подати заяву через Дію
- Оновіть застосунок і авторизуйтеся.
- Перейдіть: Сервіси → Допомога від держави → Базова соціальна допомога.
- Перевірте автоматичний розрахунок суми.
- Натисніть Подати заяву.
- Оберіть Дія.Картку для зарахування коштів.
- Підтвердіть згоду на об’єднання соцвиплат в одну.
- Підпишіть заяву Дія.Підписом.
- Надішліть запрошення іншим повнолітнім членам родини для підпису.
- Після того як зберуться всі підписи, заява відправиться автоматично.
- Дочекайтеся сповіщення з рішенням щодо призначення допомоги.
Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери за певних, чітко визначених законом умов можуть узагалі не платити за житлово-комунальні послуги. Хто має на це право та що потрібно, аби оформити 100% пільгу?
За матеріалами napensii.ua.