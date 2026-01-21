close-btn
Виплата пенсій: які графіки діятимуть у 2026 році

21.01.2026 19:20
Микола Деркач

У 2026 році пенсії українцям надходитимуть за графіком, який залежить від способу отримання: через банк або Укрпошту. Водночас із 1 січня 2026 року підвищилися вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки. Пояснюємо, як працює графік виплат і кому вистачить стажу для оформлення пенсії

Виплата пенсій: які графіки діятимуть у 2026 році

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Графік виплати пенсій у 2026 році

Пенсійні виплати фінансуються протягом місяця, а пенсія має бути виплачена не пізніше 25 числа місяця, за який вона нарахована. На практиці виплати зазвичай проходять у проміжку з 4 по 25 число, а конкретна дата залежить від вашого способу отримання.

Якщо пенсія надходить на банківську картку, зарахування відбувається у межах загального періоду, але точний день визначає банк і він може відрізнятися у різних установах. Найчастіше виплати припадають на першу половину місяця — з 4 по 10 число.

Для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту, дата залежить від графіка доставки та роботи конкретного відділення. У містах пенсію приносять за усталеним маршрутом, а в селах або для пересувних відділень це може бути кілька днів на тиждень, тому дата отримання іноді «плаває».

Читайте також: Як зарахувати закордонний стаж до українського: нові правила

Як дізнатися свою точну дату

Перевірити дату й факт нарахування можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Також можна звернутися до сервісного центру ПФУ або уточнити інформацію через контактні канали фонду. Якщо отримуєте виплату через банк, додатково можна звірити графік зарахувань у своєму банку.

Хто може вийти на пенсію у 2026 році

З 1 січня 2026 року збільшилися вимоги до страхового стажу. Вийти на пенсію у 60 років можна за наявності щонайменше 33 років стажу, у 63 роки — щонайменше 23 років. Для виходу на пенсію у 65 років умови не змінилися — потрібно щонайменше 15 років стажу.

Якщо стажу не вистачає, його можна «добрати», продовжуючи офіційно працювати, і оформити пенсію пізніше — після виконання мінімальної вимоги для відповідного віку.

За матеріалами napensii.ua.

