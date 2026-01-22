close-btn
Деякі українці можуть отримати більше 3000 грн допомоги: хто має право

22.01.2026 14:40
Ольга Деркач

Держава передбачила щомісячну виплату для людей, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи через психічні розлади. Максимальна сума такої допомоги з 1 січня 2026 року становить 3 209 грн. Хто може претендувати на гроші, як їх рахують та коли виплату можуть зупинити?

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

За даними Пенсійного фонду України, право на цю допомогу закріплене Законом України «Про психіатричну допомогу» та урядовими рішеннями. Детальний механізм надання визначено постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192.

Хто може отримати допомогу на догляд

Виплату оформлюють на дієздатну людину, яка реально доглядає за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу та живе з нею в одному домогосподарстві. Обов’язкова умова — наявність висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я про те, що людині потрібен постійний сторонній догляд. Статус зайнятості значення не має: допомогу можуть призначити як тим, хто працює, так і тим, хто не працює.

Якщо доглядальник зареєстрований за іншою адресою, ніж людина з інвалідністю, потрібно додатково подати акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або фактичного місця проживання. Цей документ підтверджує, що догляд справді здійснюється.

Як визначають суму виплати

Розмір допомоги розраховують індивідуально. Він дорівнює різниці між сумою трьох прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї (з урахуванням віку та працездатності) і середньомісячним сукупним доходом родини за останні шість місяців.

Цікаве по темі: Виплата пенсій: які графіки діятимуть у 2026 році

Водночас є обмеження: виплата не може бути більшою, ніж прожитковий мінімум на одну особу на місяць. З 1 січня 2026 року максимальна сума — 3 209 грн.

Кого враховують у складі сім’ї

Під час розрахунку доходів і права на виплату до сім’ї заявника зараховують чоловіка або дружину, рідних та усиновлених дітей до 18 років, а також дітей до 23 років, якщо вони навчаються за денною або дуальною формою, не мають власної сім’ї та проживають у складі домогосподарства.

Також враховують неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю з дитинства I–II груп або осіб з інвалідністю I групи, які живуть із батьками; непрацездатних батьків подружжя, якщо вони проживають разом і не мають власних доходів; людину, яка проживає з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; а також чоловіка й жінку, які офіційно не одружені, але живуть однією сім’єю та мають спільних дітей.

На який період призначають допомогу і коли її можуть припинити

Зазвичай виплату призначають на 6 місяців. На 12 місяців її оформлюють у випадку, якщо догляд забезпечує непрацюючий пенсіонер. Гроші починають нараховувати з місяця звернення, але за умови, що всі потрібні документи подані в межах цього місяця.

Виплату можуть зупинити, якщо змінюється склад сім’ї через смерть або переїзд людини з інвалідністю чи доглядальника, якщо завершується строк встановленої інвалідності I або II групи й її не підтверджують, а також якщо людина з інвалідністю переходить на повне державне утримання або перебуває на стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця.

Джерело: На пенсії.

