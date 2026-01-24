Яка допомога надається за вагітності та пологів в Україні

В Україні допомога по вагітності та пологах залежить від статусу жінки в системі соцстрахування: застрахована вона чи ні

Застрахованим (тим, хто сплачує ЄСВ або за кого його сплачує роботодавець) виплату призначають за правилами Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Підстава — медичний висновок у листку непрацездатності.

Незастрахованим (зокрема неповнолітнім) допомогу оформлюють за Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Виплата також призначається на підставі медичного документа про тимчасову непрацездатність у категорії «Вагітність та пологи».

Тривалість відпустки для обох випадків однакова: 70 календарних днів до пологів і 56 — після. Якщо пологи ускладнені або народилося двоє чи більше дітей, післяпологова частина становить 70 днів. Для жінок 1–3 категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС передбачено 180 календарних днів (90 до і 90 після). Допомогу нараховують загальною сумою й виплачують у повному обсязі, незалежно від того, скільки днів до пологів фактично було використано.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть отримати від 7 тис. грн допомоги

Розмір виплат для застрахованих — 100% середньої зарплати (доходу), розрахованої за встановленим порядком, і він не прив’язаний до страхового стажу. Для працівників і гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті діє той самий принцип: виплачують із доходу, з якого реально сплачено страхові внески, також без вимог до стажу. Водночас у перерахунку на місяць сума не може перевищувати максимальної бази нарахування ЄСВ і не може бути меншою за виплату, обчислену з мінімальної зарплати на момент настання страхового випадку.

Для незастрахованих у 2026 році передбачено 7 000 грн на місяць. Із 2027 року розмір визначатиметься законом про Держбюджет.

Як виплачують допомогу: застрахованим кошти нараховують за заявою-розрахунком, яку подають до Пенсійного фонду, а виплату проводять у найближчий строк, встановлений на підприємстві для виплати зарплати (або одразу після надходження коштів від ПФУ). Незастрахованим гроші перераховують Пенсійний фонд на спеціальний поточний рахунок, під який має бути оформлена Дія.Картка в уповноваженому банку.

Окремо діє допомога при народженні дитини: з 1 січня 2026 року вона становить 50 000 грн. Заяву може подати один із батьків або опікун, із ким дитина проживає. Якщо дитина народилася за кордоном, до Пенсійного фонду подають офіційні документи про народження. Для дітей, які народилися до 1 січня 2026 року, сума становить 41 280 грн: 10 320 грн одноразово та ще 30 960 грн — по 860 грн щомісяця протягом 36 місяців.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці можуть отримати більше 3000 грн допомоги: хто має право

Виплата пенсій: які графіки діятимуть у 2026 році

Пенсії рекордно зростуть: на скільки підвищать виплати

Джерело: 24 Канал.