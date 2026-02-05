close-btn
Деякі українці можуть отримати понад ₴2 000 доплати до пенсії

05.02.2026 14:40
Ольга Деркач

У 2026 році держава переглянула прожитковий мінімум у бік збільшення. Це автоматично потягнуло за собою зростання окремих соціальних виплат, зокрема спеціальної щомісячної доплати, яку отримує частина пенсіонерів із вразливих категорій

Деякі українці можуть отримати понад ₴2 000 доплати до пенсії

Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто отримає виплату 2 600 гривень

Підстави для такої доплати прописані у статті 29 закону України Про Державний бюджет України на 2026 рік. Йдеться про щомісячну підтримку для пенсіонерів, які одночасно відповідають двом умовам. По-перше, вони не працюють. По-друге, вони постійно мешкають у зоні безумовного відселення або в зоні гарантованого добровільного переселення.

Ці території розташовані на півночі України й були визначені після аварії на ЧАЕС. Їхній статус залежить від ступеня забруднення та віддаленості від місця катастрофи, про що повідомляє ВРУ.

Які нюанси можуть вплинути на виплату

Для цієї доплати діють правила, через які нарахування можуть зупинити без окремих заяв. Якщо пенсіонер виїжджає із зони відселення, право на доплату втрачається. Те саме відбувається, якщо людина працевлаштовується за межами відповідної зони. Припинення виплати здійснюється автоматично, щойно зміни фіксуються у державних реєстрах.

Як змінився розмір доплати у 2026 році

Раніше розмір щомісячної доплати становив 2 391 гривню. Після зростання прожиткового мінімуму виплата збільшилася до 2 595 гривень, через що її часто округлюють у повідомленнях до 2 600 гривень.

Цікаве по темі: Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави

Що ще треба знати про право на надбавку

Закон встановлює чіткі часові межі для тих, хто може претендувати на цю доплату. Вона передбачена для громадян, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року. Окрім цього, людина має мати офіційно оформлений статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС.

Водночас право на доплату не зберігається для тих, хто залишив забруднені зони, а згодом повернувся туди. Також виплату не призначають тим, хто переїхав або зареєструвався на цих територіях уже після аварії.

Скільки людей може отримувати цю допомогу

За наявними статистичними даними, у радіаційно забруднених зонах нині проживає орієнтовно 105 тисяч пенсіонерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Пенсійний бонус у 2026: кому нарахують додаткові 2 600 грн

Деякі українці можуть отримати додаткову 1000 гривень до пенсії

Хто з українців може вийти на пенсію раніше

Джерело: 24 Канал.

