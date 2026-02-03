Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави

ФОП 2–3-ї групи з найманими працівниками можуть отримати одноразову виплату від 7 500 до 15 000 грн на підтримку роботи бізнесу та енергостійкість

Про повідомила пресслужба Дії.

Сума залежить від кількості найманих працівників — від 7 500 до 15 000 грн.

Отримати підтримку можуть:

ФОП 2-ї або 3-ї групи;

зареєстровані до 1 грудня 2025 року;

мають найманих працівників;

без боргів по ЄСВ;

працюють у соціально важливих сферах;

мають відкриту Дія.Картку.

На ці гроші можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, пальне для генераторів або оплатити монтаж та підключення обладнання.

Як податися:

авторизуйтесь на порталі Дія;

заповніть заяву;

оберіть Дія.Картку;

підпишіть — і очікуйте нарахування.

Кошти зараховуються на Дія.Картку.

«Підтримуємо тих, хто тримає бізнес, робочі місця й економіку країни», — зазначили представники Дії.

Послугу розроблено Мінцифрою в партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, а також Державною податковою службою України та Державною службою зайнятості України.

Крім того, розширено можливості пільгового кредитування бізнесу для інвестицій в енергетичну автономність. Державна підтримка поширюється на кредити для придбання та встановлення генераційних установок. Максимальна сума кредиту — до 10 млн грн, процентна ставка — 0% річних, строк кредитування — до 3 років.

Старт програми — 2 лютого 2026 року. Кінцевий термін подання заявок — 31 березня 2026 року.

Подати заявку на Одноразову грошову допомогу 7500-15000 грн можна за посиланням. Детальні умови енергокредиту та перелік банків: energycredit.bdf.gov.ua.

