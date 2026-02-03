close-btn
Як бізнесу отримати до 15 000 грн допомоги від держави

03.02.2026 13:40
Микола Деркач

ФОП 2–3-ї групи з найманими працівниками можуть отримати одноразову виплату від 7 500 до 15 000 грн на підтримку роботи бізнесу та енергостійкість

Фото: freepik.com

Про повідомила пресслужба Дії.

Сума залежить від кількості найманих працівників — від 7 500 до 15 000 грн.

Отримати підтримку можуть:

  • ФОП 2-ї або 3-ї групи;
  • зареєстровані до 1 грудня 2025 року;
  • мають найманих працівників;
  • без боргів по ЄСВ;
  • працюють у соціально важливих сферах;
  • мають відкриту Дія.Картку.

На ці гроші можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі, пальне для генераторів або оплатити монтаж та підключення обладнання.

Читайте також: Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

Як податися:

  • авторизуйтесь на порталі Дія;
  • заповніть заяву;
  • оберіть Дія.Картку;
  • підпишіть — і очікуйте нарахування.

Кошти зараховуються на Дія.Картку.

«Підтримуємо тих, хто тримає бізнес, робочі місця й економіку країни», — зазначили представники Дії.

Послугу розроблено Мінцифрою в партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, а також Державною податковою службою України та Державною службою зайнятості України.

Крім того, розширено можливості пільгового кредитування бізнесу для інвестицій в енергетичну автономність. Державна підтримка поширюється на кредити для придбання та встановлення генераційних установок. Максимальна сума кредиту — до 10 млн грн, процентна ставка — 0% річних, строк кредитування — до 3 років.

Старт програми — 2 лютого 2026 року. Кінцевий термін подання заявок — 31 березня 2026 року.

Подати заявку на Одноразову грошову допомогу 7500-15000 грн можна за посиланням. Детальні умови енергокредиту та перелік банків: energycredit.bdf.gov.ua.

