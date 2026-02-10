close-btn
Частині українців скасували пільги на комуналку

10.02.2026 13:40
Ольга Деркач

Частина українців уже впродовж цього року може зіткнутися з неприємним сюрпризом у платіжках: звичних «мінусів» за пільгами може не бути. Пояснення просте — набули чинності оновлені підходи до перевірки доходів тих, хто користується пільгами

Фото: freepik.com

Не кожен пільговик, який мав знижку на оплату житлово-комунальних послуг у 2025 році, автоматично збереже її й у поточному році. Причина — переглянутий граничний показник доходу, від якого залежить право на податкову соціальну пільгу, а отже й на пільги на комуналку.

За нормами законодавства, пільги на оплату ЖКП призначаються лише тоді, коли середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в перерахунку на одну людину за останні шість місяців не перевищує встановленої межі. Ця межа прив’язана до показника, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2026 році він становить 4 660 грн).

Важливо й те, як саме перевіряють доходи. Дані беруть із баз Державної податкової служби України — за III та IV квартали попереднього року. Зі свого боку страхувальники мають подати податкові звіти за IV квартал 2025 року до ДПСУ не пізніше 9 лютого 2026 року.

Коли інформація про доходи надійде, Пенсійний фонд проведе автоматичне перепризначення пільг на житлово-комунальні послуги для тих, хто за результатами перевірки зберігає право на таку підтримку.

Водночас у низці ситуацій пільговику потрібно звертатися повторно та подавати заяву на призначення допомоги. Це необхідно, якщо відбулися зміни у складі сім’ї, змінилося місце проживання або ж змінився перелік послуг, на які були призначені пільги.

Окремо варто нагадати: є категорії громадян, які мають право на пільги на комунальні послуги незалежно від рівня доходів. До них належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць України.

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
