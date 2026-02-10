close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні планують змінити правила підтвердження стажу для пенсії

10.02.2026 19:00
Микола Деркач

В Україні можуть суттєво спростити процедуру підтвердження трудового (страхового) стажу для призначення пенсії — насамперед у випадках, коли людина втратила документи або не може їх відновити стандартним шляхом

В Україні планують змінити правила підтвердження стажу для пенсії

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Йдеться про законопроєкт № 13705-д щодо внесення змін до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Його вже рекомендував ухвалити парламентський комітет з питань соціальної політики.

Що саме пропонують змінити

Ключова ідея законопроєкту — зробити державні електронні реєстри основним джерелом підтвердження стажу. Тобто Пенсійний фонд зможе автоматично перевіряти, чи є в реєстрах дані, необхідні для зарахування стажу. Якщо інформація в реєстрах підтверджується, людині не потрібно буде додатково збирати довідки або приносити документи.

Як підтверджуватимуть стаж, якщо даних у реєстрах немає

Якщо у державних електронних реєстрах потрібних відомостей не знайдеться, стаж пропонують підтверджувати альтернативними способами. Зокрема, це можна буде зробити на підставі інших документів, показань щонайменше двох свідків або рішення суду.

Читайте також: Пенсії для ФОП: як нараховують та від чого залежить сума

Окремо в законопроєкті прописують і роль Пенсійного фонду. Якщо даних для підтвердження стажу в реєстрах недостатньо, ПФУ має повідомити про це людину та роз’яснити, як саме відновити або підтвердити необхідні відомості.

Кого може торкнутися новий порядок

Насамперед зміни важливі для людей, які втратили трудові документи або не можуть отримати їх від колишніх роботодавців, а також для тих, у кого частина стажу не відображається в цифрових базах. У разі ухвалення законопроєкту процедура має стати менш бюрократичною: спочатку — перевірка через реєстри, а якщо даних немає — чітко визначені варіанти підтвердження стажу та пояснення від ПФУ щодо подальших кроків.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі українці можуть отримати ₴20 000 до зарплати

Уряд підвищує виплати родинам загиблих і зниклих безвісти військових

Деякі українці можуть отримати понад ₴2 000 доплати до пенсії

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі 10.02.2026

Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі
TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram 10.02.2026

TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram
НБУ оштрафував сервіс WayForPay 10.02.2026

НБУ оштрафував сервіс WayForPay
Частині українців скасували пільги на комуналку 10.02.2026

Частині українців скасували пільги на комуналку
2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026 10.02.2026

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026
Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав 10.02.2026

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:20

Як змінився фінансовий ринок України у січні 2026 — НБУ

 Сьогодні  19:40

Коли срібло досягне $200 за унцію — прогноз Кійосакі

 Сьогодні  18:40

TON Foundation представила інструмент для криптоплатежів в Telegram

 Сьогодні  17:40

НБУ оштрафував сервіс WayForPay

 Сьогодні  16:40

Чи очікувати сильні магнітні бурі найближчими днями — прогноз

 Сьогодні  15:40

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

 Сьогодні  14:40

Падіння фондового ринку ще не завершилося — Goldman Sachs

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.