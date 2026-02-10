В Україні планують змінити правила підтвердження стажу для пенсії

В Україні можуть суттєво спростити процедуру підтвердження трудового (страхового) стажу для призначення пенсії — насамперед у випадках, коли людина втратила документи або не може їх відновити стандартним шляхом

Йдеться про законопроєкт № 13705-д щодо внесення змін до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Його вже рекомендував ухвалити парламентський комітет з питань соціальної політики.

Що саме пропонують змінити

Ключова ідея законопроєкту — зробити державні електронні реєстри основним джерелом підтвердження стажу. Тобто Пенсійний фонд зможе автоматично перевіряти, чи є в реєстрах дані, необхідні для зарахування стажу. Якщо інформація в реєстрах підтверджується, людині не потрібно буде додатково збирати довідки або приносити документи.

Як підтверджуватимуть стаж, якщо даних у реєстрах немає

Якщо у державних електронних реєстрах потрібних відомостей не знайдеться, стаж пропонують підтверджувати альтернативними способами. Зокрема, це можна буде зробити на підставі інших документів, показань щонайменше двох свідків або рішення суду.

Читайте також: Пенсії для ФОП: як нараховують та від чого залежить сума

Окремо в законопроєкті прописують і роль Пенсійного фонду. Якщо даних для підтвердження стажу в реєстрах недостатньо, ПФУ має повідомити про це людину та роз’яснити, як саме відновити або підтвердити необхідні відомості.

Кого може торкнутися новий порядок

Насамперед зміни важливі для людей, які втратили трудові документи або не можуть отримати їх від колишніх роботодавців, а також для тих, у кого частина стажу не відображається в цифрових базах. У разі ухвалення законопроєкту процедура має стати менш бюрократичною: спочатку — перевірка через реєстри, а якщо даних немає — чітко визначені варіанти підтвердження стажу та пояснення від ПФУ щодо подальших кроків.

За матеріалами napensii.ua.