OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ

21.02.2026 10:00
Ольга Деркач

Компанія OpenAI залучила понад 200 людей до роботи над лінійкою пристроїв на базі штучного інтелекту. До неї увійде розумна колонка, а також, імовірно, розумні окуляри та розумна лампа

Фото: freepik.com

Розумна колонка — перший пристрій, який OpenAI планує випустити, — найімовірніше коштуватиме від $200 до $300.

Відвантаження пристрою не почнеться щонайменше до лютого 2027 року. Колонка матиме камеру, що дозволить їй отримувати інформацію про користувачів та їхнє оточення.

Розумні окуляри OpenAI, ймовірно, не будуть готові до масового виробництва до 2028 року.

Власник ChatGPT вийшов на ринок «заліза» після придбання за $6,5 млрд стартапу io Products, заснованого колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом. Компанія прагне скористатися зростанням попиту на фізичні AI-пристрої та доповнену реальність.

Цікаве по темі: OpenAI запускає новий ШІ-інструмент

Тим часом Meta має помітний успіх зі своїми розумними окулярами Ray-Ban: вони дають змогу записувати відео, робити фото та транслювати контент через мінікамери. За повідомленнями, Apple та Google також працюють над власними розумними окулярами.

Нагадаємо, що OpenAI представила застосунок для наукових досліджень. OpenAI випустила новий застосунок під назвою Prism і сподівається, що він зробить для науки те саме, що кодингові агенти на кшталт Claude Code та власна платформа Codex зробили для програмування.

Раніше ми писали, що OpenAI розпочала глобальне розгортання функції прогнозування віку в ChatGPT. Її мета — автоматично визначати, чи може акаунт належати користувачу молодше 18 років, і вмикати для таких профілів додаткові налаштування безпеки. У країнах ЄС запуск буде відтермінований на кілька тижнів через регіональні вимоги.

Крім того, OpenAI запустила ChatGPT Translate — окремий вебінструмент для перекладу, який підтримує понад 50 мов і позиціонується як прямий конкурент Google Translate.

Джерело: Reuters.

